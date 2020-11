'Hrvati nisu napravili ništa oko našeg gola, odlično smo branili'

Jako je lijepo pobijediti i zabiti gol koji je pomogao momčadi. Sretan sam i svojom igrom i pobjedom, rekao je strijelac prvog gola za Švedsku, mladi i talentiran Dejan Kuluševski

<p>Švedska je u predzadnjoj utakmici skupina Lige nacija svladala Hrvatsku 2-1, a gol za 2-0, kao i autogol, zabio je Danielson.</p><p>- Igrali smo odličnu utakmicu, odlično se branili, a oni nisu napravili skoro ništa ispred našeg gola, no nažalost nismo mogli zadržati nulu - rekao je <strong>Danielson</strong>.</p><p>Prvi gol Hrvatskoj zabio je<strong> Dejan Kuluševski</strong>. On je mučio 'vatrene' sve do svog izlaska u drugom poluvremenu. Razbijao ih je u duelima, prijetio s ruba šesnaesterca, a i zabio prvi gol:</p><p>- Jako je lijepo pobijediti i zabiti gol koji je pomogao momčadi. Sretan sam i svojom igrom i pobjedom - rekao je Kuleševski pa dalje prokomentirao svoju ulogu:</p><p>- Osjećam se bolje kao centralni napadač, no kad igram krilo i dalje imam slobodu ući u sredinu, ali što centralnije igram, više toga mogu napraviti, mogu ići lijevo, mogu ići desno, to mi paše.</p><p>Kuluševskog je prokomentirao i zamjenski izbornik Švedske Peter Wettergren:</p><p>- Znali smo da Dejan može igrati naprijed, on je to igrao u Juventusu, kao krilo nekad ne da maksimum.</p>