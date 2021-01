Nakon što je sportski direktor danske reprezentacije Morten Herniksen opleo po Slovencima zbog njihove tvrdnje da su organizatori krivi za crijevnu virozu koja je poharala više momčadi na Svjetskom prvenstvu, stigao je službeni odgovor od Rukometnog saveza Slovenija.

POGLEDAJTE VIDEO: Nikša Kaleb uoči SP-a

"Želimo istaknuti kako je naša reprezentacija konzumirala isključivo hranu iz hotela ili hotelske dostave u sobu kao što je, na primjer, pizza. Što se tiče vode, pili smo isključivo onu u bocama", napisali su iz Saveza.

Iako Slovenci nisu jedini koji su se zarazili, trovanje njihovih igrača predstavili su kao veći problem jer se to dogodilo uoči ključne utakmice protiv domaćina.

U dramatičnom susretu posljednjeg kola druge faze SP-a, Slovenija je protiv Egipta vodila pet razlike, a na kraju je rezultat bio izjednačen (25-25), što je Egipat odvelo u četvrtfinale.

''Nikad u našoj reprezentaciji nismo tražili isprike te kao i uvijek preuzimamo svu odgovornost za određeno natjecanje. Mogli smo biti bolji, ali ovaj put smo se preko noći našli u teškoj situaciji u kakvoj dosad nismo bili. Odjednom je 12 naših igrača imalo zdravstvene probleme, a trojica nisu mogla igrati", priopćili su Slovenci.

Direktor danske reprezentacije Morten Henriksen izjavio je da su Slovenci sami krivi jer su naručivali pizze dostavom izvana.

"Odmah smo pomislili na hranu. Želimo naglasiti kako nikad nismo tvrdili da nam se to dogodilo s nečijom namjerom, ali činjenica je da su neki naši igrači oboljeli. Budući da su svi u hotelu imali jednake uvjete, a nisu imali toliko problema kao mi, teško je zaključiti što se doista dogodilo'', objasnili su iz Slovenije.

Na sve je reagirala Međunarodna rukometna federacija (IHF) koja je pokrenula istragu i provjerila radi li se zbilja o kršenju mjera te jesu li zbog nemara organizatora igrači zaraženi.

''IHF je zatražio od egipatskih vlasti istragu je li se zbilja radilo o trovanju hranom, a potom smo obavijestili Sloveniju o zaključcima izvještaja Ministarstva zdravstva. Jedan se slovenski igrač prijavio u kliniku u hotelu s tvrdnjom da ima probleme sa želucem i proljevom. Tamo je dobio liječničku skrb, a nakon toga je liječniku voditelj slovenske delegacije rekao kako 14 igrača ima slične probleme te da probleme imaju i rukometaši drugih reprezentacija. Dodao je i kako se radi o trovanju hranom", piše u priopćenju u kojem je dodano i objašnjenje koje su mjere poduzete:

"No kada je liječnik pozvao te igrače na pregled, liječnik reprezentacije je to odbio. Potom je ponuđeno da se igrači koji imaju probleme prevezu u bolnicu, ali i to je odbijeno. Želimo istaknuti kako je sva ponuđena pomoć odbijena. Nakon toga je organiziran sastanak sa svim reprezentacijama kako bi se provjerile tvrdnje o sličnim problemima, no nitko nije prijavio te probleme'', tvrde u IHF-u čiji je predsjednik Egipćanin Hassan Moustafa.

''Nismo primili niti jednu pritužbu na hranu od bilo kojeg sudionika prvenstva. Također, u reprezentaciji Bjelorusije, koja je dijelila švedski stol sa Slovenijom, nije prijavljen nikakav problem'', zaključio je IHF i na kraju poklopio naše susjede:

''Što se tiče same utakmice, Slovenija je igrala dobro unatoč tvrdnjama da su i ta devetorica koja su igrala imala probleme. Na početku drugog dijela utakmice vodili su s pet razlike. Na terenu nije izgledalo kao da su bolesni.''