Rio Ferdinand nije mogao vjerovati da će njegova Engleska igrati protiv svojih "krvnika" iz 2007. i 2018. godine. Kamere su ga n akratko prikazale, a on je ostao u šoku
Ikona Engleske ostala šokirana kada je čula da Hrvatska dolazi u skupinu L: 'Wow, pa čovječe'
Hrvatska će na Svjetskom prvenstvu 2026. igrati protiv Engleske, Paname i Gane. Upravo prvi dvoboj protiv Englesza budi veliku euforiju i oprez ko jednih i drugih navijača. Engleski mediji su oprezni i nije im baš drago što su izvukli Hrvatsku. U šoku je ostala i legenda engleskog nogometa, Rio Ferdinand, koji je skoro zanijemio kad je čuo da "Vatrerni" idu u skupinu L kod Engleske.
Reprezentacije iz druge jakosne skupine izvlačio je legendarni košarkaš Shaquille O'Neal te je Hrvatsku izvukao zadnju, a u tom trenutku kamera je pokazala na Ferdinanda, a on je "izbečio oći" te mu nije bilo lagano u srcu i duši. Sigurno se sjetio Rusije 2018. i za Engleze jako bolnog polufinala kada su izletjeli s Mundijala.
- Wow, Shaq, čovječe! Hrvatska ide u grupu L što znači da će Engleska s njima igrati u prvom kolu - rekao je bivši stoper Manchester Uniteda i Engleske vidno šokiran što je Englezima donio ples kuglica.
Ne spavaju mirno Englezi i reakcija Ferdinanda oslikava kako se većina njih osjeća. Prvo "nož u srce" koji im je zario Mladen Petrić u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u studenom 2007. godine, a onda neponovljivo polufinale 2018. godine. Prva utakmica skupine L bit će spektakularna i nadamo se da će Englezi ponovo plakati.
