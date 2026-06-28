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PORTUGALSKA LEGENDA

Ikona Eusebio ponosno je nosio šahovnicu u Torontu: 'Vikao je: Neka živi slobodna Hrvatska!'

Piše 24sata,
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Ikona Eusebio ponosno je nosio šahovnicu u Torontu: 'Vikao je: Neka živi slobodna Hrvatska!'
Foto: Joop van Bilsen/Anefo, Wikimedia/Creative Commons, North American Soccer League

Eusébio je u zalasku karijere nosio dres Toronto Metros-Croatije i Jadrana iz Chicaga, obožavao Hrvate, pjevao njihove pjesme i vodio klub do naslova

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Portugalac Eusébio da Silva Ferreira jedan je od najvećih nogometaša svih vremena. "Crna pantera" je s Benficom osvojila Kup prvaka, a Portugal odveo do svjetske bronce 1966. Ipak, manje je poznato kako je bio povezan s hrvatskom dijasporom, za čije je klubove s ponosom igrao na zalasku karijere.

Nakon što je obilježio eru u europskom nogometu, Eusébio se 1976. otisnuo u Sjevernoameričku nogometnu ligu (NASL). Potpisao je za Toronto Metros-Croatia, klub koji je nastao spajanjem financijski posrnulih Metrosa i kluba kanadskih Hrvata, Toronto Croatia. Uprava lige bila je zgrožena. U eri u kojoj se težilo "amerikanizaciji" i izbjegavanju etničkih predznaka, momčad s imenom "Croatia" bila je trn u oku. Čelnik New York Cosmosa čak je predložio zabranu etničkih imena, no ponuda hrvatske zajednice da spasi franšizu u Torontu bila je jedina opcija.

Za Toronto Metros-Croatia tada su igrali: Paolo Cimiel, Ted Polak, Željko Bilecki, Ivan Lukačević, Robert Iarusci, Eusebio, Mladen Cukon, Carmen Marcantonio, Ivair Ferriera, Wolfgang Suhnhoiz, Damir Šutevski, Ivan Grnja, Filip Blašković i Chris Horrocks.

Zabio je 16 golova u 21 utakmici i poveo momčad na nevjerojatan put do finala. U borbi za naslov, Toronto Metros-Croatia pobijedila je Minnesota Kicks 3-0, a Eusébio je zabio prvi gol iz slobodnog udarca. Ipak, omraženi status kluba osjetio se do kraja. Vodstvo lige naložilo je TV komentatorima da momčad oslovljavaju samo s "Toronto", a nijedan igrač prvaka, uključujući i Eusébija, nije završio u prvoj ni drugoj momčadi sezone.

Veza s Hrvatima nije stala u Kanadi. Eusébio je kasnije zaigrao i za RWB Adria, poznatiji kao Jadran iz Chicaga. Zbog financijskih ograničenja kluba, pristao je igrati za tada skromnih 1000 dolara po utakmici. Njegova ljubav prema hrvatskoj zajednici bila je neupitna, a pamti se da je nakon jedne pobjede navodno uzviknuo: "Živjela slobodna i demokratska Hrvatska!".

Kad je preminuo 5. siječnja 2014. u 71. godini, Portugal je proglasio tri dana nacionalne žalosti. Nogometni svijet oprostio se od velikana.

​- Uvijek vječan, Eusébio, počivaj u miru - poručio je Cristiano Ronaldo, koji se vraća u Toronto susresti s bivšim suigračem iz Real Madrida Lukom Modrićem u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva (petak, 1 ujutro).

*uz korištenje AI-ja

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