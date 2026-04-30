VELDIN KARIĆ

Ikona HNL-a postala sportskim direktorom kultnog kluba! Došao ispuniti ambiciozni plan

Piše Petar Božičević,
Foto: Radio Slavonija/Facebook

U Marsoniji su igrale mnoge legende hrvatskog nogometa poput Marija Mandžukića i Ivice Olića, a u prvom rangu hrvatskog nogometa Marsonia nije igrala od 2004.

Veldin Karić (51) je novi sportski direktor Marsonije. Istaknuo je kako se u Slavonski Brod vratio kako bi pomogao klubu, prenosi Radio Slavonija. 

Predsjednik kluba Nikola Mostarkić rekao je da ima puno povjerenje u Karića i da su ciljevi kluba stabilizacija momčadi, podizanje discipline i odgovornosti te ulazak u viši rang. 

Marsonija je trenutačno vodeća u 3. NL Istok, a sa Slavonijom se bori za ulazak u viši rang. Klub je 2025. napravio 15-godišnji plan za podizanje kluba i uspon u HNL, a sezona 2032./33. je označena kao ona u kojoj će se to ostvariti. Tri godine kasnije žele postati prvaci Hrvatske, a plan misle ostvariti pomoću digitalizacije i umjetne inteligencije, između ostalog. 

Karić je igrao za čitav niz klubova s ovih prostora i u inozemstvu, a u Hrvatskoj je najveći trag ostavio u Varteksu. U HNL-u je zabio 75 golova i jedan je od najboljih strijelaca lige u povijesti. 

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi
FOTO: "NASTUP" NA DOČEKU

Messi je objavio snimku svoje nećakinje. Nije slutio što slijedi

Messijeva nećakinja Morena postala senzacija! Njezin pjevački nastup na obiteljskoj proslavi Nove godine oduševio milijune, a stric Messi pretvorio ju je u influencericu preko noći
Dinamu stigla ponuda od 11 mil. eura za reprezentativca? On se oglasio: 'Ostao bih tu do kraja'
POGLED PREMA SP-u

Dinamu stigla ponuda od 11 mil. eura za reprezentativca? On se oglasio: 'Ostao bih tu do kraja'

Scott McKenna briljira u Dinamu! Bez odštete stigao iz Las Palmasa, odigrao ključnu ulogu u osvajanju HNL-a. "Ova je momčad navikla osvajati, nekolicini nas to je bila prva titula"
Varaždinski 'Jura' za 24sata: Messi me zeznuo za dres. Moje finte? Naučio sam ih na ulici...
DRIBLER IZ BAROKNOG GRADA

Varaždinski 'Jura' za 24sata: Messi me zeznuo za dres. Moje finte? Naučio sam ih na ulici...

Iuri Tavares kaže: U MLS-u sam igrao protiv njega i nije s ovog planeta. S Varaždinom idem po Europu pa želim na SP sa Zelenortskim Otocima

