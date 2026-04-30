Ikona HNL-a postala sportskim direktorom kultnog kluba! Došao ispuniti ambiciozni plan

Veldin Karić (51) je novi sportski direktor Marsonije. Istaknuo je kako se u Slavonski Brod vratio kako bi pomogao klubu, prenosi Radio Slavonija.

Predsjednik kluba Nikola Mostarkić rekao je da ima puno povjerenje u Karića i da su ciljevi kluba stabilizacija momčadi, podizanje discipline i odgovornosti te ulazak u viši rang.

Marsonija je trenutačno vodeća u 3. NL Istok, a sa Slavonijom se bori za ulazak u viši rang. Klub je 2025. napravio 15-godišnji plan za podizanje kluba i uspon u HNL, a sezona 2032./33. je označena kao ona u kojoj će se to ostvariti. Tri godine kasnije žele postati prvaci Hrvatske, a plan misle ostvariti pomoću digitalizacije i umjetne inteligencije, između ostalog.

U Marsoniji su igrale mnoge legende hrvatskog nogometa poput Marija Mandžukića i Ivice Olića, a u prvom rangu hrvatskog nogometa Marsonia nije igrala od 2004.

Karić je igrao za čitav niz klubova s ovih prostora i u inozemstvu, a u Hrvatskoj je najveći trag ostavio u Varteksu. U HNL-u je zabio 75 golova i jedan je od najboljih strijelaca lige u povijesti.