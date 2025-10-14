Obavijesti

SLOVENSKA LEGENDA

Iličićev potresni intervju: Laž je da sam ulovio suprugu u prevari

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Dinamo ih je pobijedio 4-0, ali Slovenac je uvjeren: Igrali bi finale LP-a da nije bilo korone!

Josip Iličić (37) legendarni je slovenski nogometaš čija je karijera napravila dramatičan zamah. Prije pet godina, Iličić i njegova Atalanta bili su veliki europski hit, žarili su i palili europskim te talijanskim nogometom, prvi su put u klupskoj povijesti igrali grupnu fazu Lige prvaka, a jedan od protivnika bio im je i Dinamo.

Ipak, Talijani su bili potopljeni na Maksimiru. Izgubili su prvo kolo s ogromnih 4-0, a u prve tri utakmice imali su tri poraza. Međutim, Atalanta je zatim uzela bod Manchester Cityju, pa slavila protiv Dinama i Šahtara te izborila prolaz u nokaut fazu.

- Imali smo napad koji je mogao osvojiti Scudetto. Papu Gomez, Muriel, Pašalić, ja... Mogli smo igrati sa zatvorenim očima i zabiti gol. Nitko nije mogao ono što smo mi napravili. Bili smo snažni, ma, čarobni! Zabili smo dva gola na Anfieldu, pet protiv Milana, pet protiv Parme... Toj je skupini jedino nedostajao trofej - rekao je Iličić u velikom intervjuu za talijanski list Gazzetu dello Sport.

U osmini finala izbacila je Valenciju, nakon čega je nogometnu sezonu, a i cijeli svijet, promijenila pandemija koronavirusa.

Talijanska regija Lombardija bila je jedna od najteže pogođenih na svijetu, što je ostavilo traga i na nogometašima Atalante. Iličić je tada igrao sezonu karijere, imao je 21 gol i devet asistencija u svim natjecanjima, ali nije bio isti nakon koronavirusa.

Iličić: Nisam znao hoću li ikad više zaigrati nogomet

- Nisam znao hoću li ikad više moći zaigrati nogomet. A kada ste zatočeni kod kuće, puno vam misli kruži kroz glavu. Proveo sam 42 dana u Bergamu bez obitelji, patio sam. Novac i ugovori više mi nisu bili važni, nisam bio u redu. A glasine o mojoj supruzi su me povrijedile - priznao je Iličić.

Podsjetimo, tada je kružila priča da je Iličić zatekao suprugu u naručju drugoga kada se vratio u Sloveniju. Nogometaš je demantirao te tvrdnje.

- To ne može biti dalje od istine! Nevjerojatne su uvrede stizale na njezin račun. Tu su glasinu pokrenuli jer sam bio na vrhu, a nitko ništa nije znao o meni. Nešto je moralo iscuriti na površinu. Zašto ništa nisam demantirao? Pitali bi me što nije u redu sa mnom i zašto više nisam onaj svoj. Ali, moja obitelj, prijatelji i bližnji znali su istinu. 

Što bi bilo da nije bilo pandemije koronavirusa i da nije pao u depresiju?

- Mnogi me pitaju gdje bih sada da nije bilo svega toga. Ne znam, ali vjerujem da bi igrali finale Lige prvaka. Bio sam u neviđenoj formi, a Atalanta se nikoga nije bojala. Real Madrid? U redu, pokažite da ste bolji od nas. Tako smo razmišljali. U Valenciji (Atalanta je pobijedila 8-4 u osmini finala LP-a, op. a.) smo promijenili povijest nogometa. Postali smo primjer, ali, u međuvremenu je svijet stao i ugasio svijetla.

Nakon borbe s depresijom nije bio isti, imao je probleme s tjelesnom formom...

- Ligamenti su mi bili problem, a oscilacije u mojoj težini bile su grozne. Nisam više bio isti. Pokušao sam s injekcijama i terapijama, ali ništa mi nije pomagalo. Nakon odlaska iz Atalante 2022. godine zvala me Sevilla, ali rekao sam kako više ne mogu igrati u tom ritmu. Vratio sam se u Maribor - iskreno je komentirao Iličić, pa komentirao emotivni odlazak iz Atalante.

- To je bilo tužno, ali sam bio sretan što se nakon 12 godina vraćam kući. Kada se približite kraju karijere, onda polako počnete shvaćati što ste postigli. Mislio sam da su me ljudi zaboravili kada sam otišao pogledati utakmicu između Atalante i Real Madrida u Bergamu 2024. godine.

Iličića je šokirao prizor koji je zatekao.

- Navijači su mi pjevali. Modrić mi je to također komentirao: 'Nisi igrao, ali stadion je bio tvoj', rekao mi je. I dalje se čujem sa suigračima iz Atalante, iako smo raštrkani po cijelom svijetu.

