Ilija Lončarević u listopadu će napuniti 77 godina, a nakon rastanka Intera i Tomislava Ivkovića brkati se velikan hrvatskog nogometa vratio trenerskom pozivu. Lončarević je opet na klupi. Misija: spasiti Zaprešićane od ispadanja u Treću ligu.

POGLEDAJTE VIDEO Lončarević: 'Zašto sam se vratio?'

Bio je osvajač prvog Hrvatskog kupa s Interom (tada su se zvali Inker), bio je i prvak Hrvatske s Dinamom (tada su se zvali Croatia), na klupi je od 1971. Pola stoljeća treniranja!

Od Prvomajske preko Zagreba, Dinama, Orijenta, Belupa, Marsonije, Osijeka, Lokomotive, reprezentacije Libije, Dragovoljca i Gorice do: trećeg mandata na klupi Intera.

Prvu utakmicu po povratku iz mirovine imao je na Krimeji. Protiv Orijent kojeg je trenirao prije gotovo dva i pol desetljeća, u onoj jednoj sezoni koju su Crveni otplesali u Prvoj ligi.

Prvi pokušaj (koliko god igra zapravo bila posve solidna) nije urodio bodovnim učinkom. Orijent-Inter... 1-0.

- Neefikasni smo. Ali bilo koji problem u igri ne rješava se u nekoliko dana rada s momčadi. Neće se riješiti niti u mjesec dana. Vratio sam se jer su me zamolili. Vratio sam se zbog prijateljstva, zbog emocije i povezanosti s ovim klubom. Trening me i dalje veseli, sve drugo... Ne. Vratio sam na nepuna tri mjeseca i to je to - priča nam Lončarević na Krimeji.

Prisjećajući se usput kako je još sa Zagrebom sredinom '90-ih igrao 3-4-3 s veznim redom u rombu.

- Otprilike Ajaxov model igre. I bili smo jako dobri i kod kuće i u Europi. Sad ne znam kako sam se usudio gurnuti momčad u takvu ofenzivu. Valjda mladost-ludost - smije se Lončarević za kojeg je možda i bolje da još gledatelji ne smiju na tribine inače bi mu na Krimeji minimalno tisuću-tisuću i pol ljudi došlo stisnuti ruku i poćakulati s legendom.

Kako Lončareviću izgleda ovaj današnji, europski Dinamo?

- Čim je došlo proljeće, a igraš u Europi i igraš protiv Tottenhama, znači da si jako dobar. Da su u Londonu pobijedili bilo bi to za pamćenje, ali još smo jednom vidjeli kvalitetu ili, bolje rečeno, silni potencijal maksimirske mladosti. Mladosti koja će, na žalost, sazrijevati u nekim bogatijim, stranim klubovima jer... Tako to ide u današnjem nogometu. Ali sazret će u: hrvatske reprezentativce. A to itekako raduje! Bilo bi divno da nema pandemije pa da dobiju i ono što po svemu zaslužuju, navijačku podršku i priznanje s tribina.

Rijeka zapinje, napravi korak naprijed pa dva nazad...

- Jedno znam 100 posto: niti je Rožman bio sjajan trener pa onda odjednom postao loš, niti će sada Tomić sve posložiti u par tjedana. To je jednostavno nemoguće. Prelako se kod nas poteže ta dijagnoza, 'kriza'. Rijeka ima jak igrački potencijal i stabilno klupsko vodstvo, a serija slabijih rezultata dogodi se svakom klubu na svijetu. Posebno u današnje doba s ovoliko velikim brojem utakmica. Puno je uloženo u napredak nogometa u Rijeci u zadnjem desetljeću, Rijeka je postala europski prepoznatljiva, a takva će i ostati. Samo nek' rade u miru i opet će izboriti plasman u Europu. Bilo kroz HNL, bilo kroz treći Kup zaredom - rekao nam je trenerski veteran iz Čajkovaca.

Pola stoljeća na klupi! Sigurno nije olako potrošeni epitet ako napišemo: legenda... Ilija Lončarević.