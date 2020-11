Ima jedan bolji i od Maradone: Naravno, radi se o Hrvatu...

U tandemu s Paragvajcem Attilom Sallustrom hrvatski napadač Antonio Vojak tridesetih je godina činio jedan od najubojitijih napada Serie A. Ni Maradona nije zabio više golova za Napoli

<p>Nitko nikad u Serie A nije dao više golova za Napoli od <strong>Antonija Vojaka</strong>, hrvatskog centarfora rođenog 1904. u Puli. Nije to mogao ni veliki <strong>Diego Armando Maradona</strong>, s kojim je Napoli osvojio svoja jedina dva naslova prvaka Italije - on je dao 115 golova ukupno, ali "samo" 81 u Serie A.</p><p>Antonio Vojak nosio je dres Napolija od 1929. do 1935. godine i u tom razdoblju zabio čak 102 gola u 1. ligi. Njegov rekord i danas stoji, nitko nije zabijao kao Vojak, odnosno Vogliasco. Naime, zbog "antislavističkih" zakona bio je prisiljen promijeniti prezime.</p><p>Ponekad kao polušpica, ali češće napadač, u paru s legendarnim Paragvajcem Attilom Sallustrom, Vojak je početkom 30-ih bio jedan od najboljih strijelaca Italije, uz Giuseppea Meazzu i rođenog Riječanina Rodolfa Volka, koji je, igrajući za Romu, bio "capocannoniere" 1930.<br/> S Vojakom je u Napulju 30-ih godina igrao još jedan Hrvat - Marcello Mihalić. On je bio prvi Napolijev igrač koji je ikad zaigrao za "Azzurre".</p><p>Vojak je u Napoli došao 1929. iz Juventusa, s kojim je osvojio naslov prvaka 1926. godine. Za "staru damu" hrvatski napadač dao je 46 golova u 102 nastupa. Prije Juvea igrao je za Lazio, no tamo nije ostavio značajniji trag - dao je sedam golova u deset nastupa. Kao Antonio Vogliasco jednom je nastupio i za talijansku nogometnu reprezentaciju. Četrdesetih godina bio je i trener Napolija. Preminuo je 1977. godine.</p>