Nemam uzora, napadački mi se sviđao Palmarssonov stil. Simpatična mi je španjolska liga, nije toliko zahtjevna kao njemačka ili francuska, kaže Josip Tomić, sjajni mladi rukometaš Sesveta
BISER IZ BRESTJA PLUS+
'Imam 19, a u Sesvetama sam već 13 godina. U klubu imamo najboljeg pivota hrvatske lige'
Još ga treba brusiti, jer tako to mora s biserima, ali ono što je "mali" odigrao u sesvetskoj senzaciji protiv Toulousea u Europskoj ligi (32-31), treba još malo pohvaliti, kao i sve Sesvećane. Josip Tomić (19) mali je po godinama, ali igrački je to već sad velika, ozbiljna razina. I nije baš to od jučer i Toulousea. U napadu i lijevo i u sredini, pa onda kao trojka u obrani pohvata Francuze, baš u "karabatićevskom" paketu. Dečko rukomet osjeti malo drugačije, a onih koji ovakav posao mogu odraditi s 19 godina baš i nemamo u Hrvatskoj. Ali, polako, krila su još dolje i to je jedini put.
