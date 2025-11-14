Obavijesti

'Imam 19, a u Sesvetama sam već 13 godina. U klubu imamo najboljeg pivota hrvatske lige'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
'Imam 19, a u Sesvetama sam već 13 godina. U klubu imamo najboljeg pivota hrvatske lige'
Foto: Petar Rimac

Nemam uzora, napadački mi se sviđao Palmarssonov stil. Simpatična mi je španjolska liga, nije toliko zahtjevna kao njemačka ili francuska, kaže Josip Tomić, sjajni mladi rukometaš Sesveta

Još ga treba brusiti, jer tako to mora s biserima, ali ono što je "mali" odigrao u sesvetskoj senzaciji protiv Toulousea u Europskoj ligi (32-31), treba još malo pohvaliti, kao i sve Sesvećane. Josip Tomić (19) mali je po godinama, ali igrački je to već sad velika, ozbiljna razina. I nije baš to od jučer i Toulousea. U napadu i lijevo i u sredini, pa onda kao trojka u obrani pohvata Francuze, baš u "karabatićevskom" paketu. Dečko rukomet osjeti malo drugačije, a onih koji ovakav posao mogu odraditi s 19 godina baš i nemamo u Hrvatskoj. Ali, polako, krila su još dolje i to je jedini put.

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...
BIVŠI SUPRUŽNICI

FOTO Slavni nogometaš izgradio je luksuzni raj u Posedarju sa suprugom. Ali ljubav je pukla...

Nekoć su bili jedan od najpoznatijih parova u Njemačkoj – on, svjetski poznat nogometaš, ona, uspješna voditeljica, model i influencerica. Mats Hummels i Cathy Fischer činili su se kao par iz bajke, no iza blještavila crvenih tepiha i naslovnica časopisa skrivala se priča o borbi s mentalnim zdravljem, emocionalnoj distanci i naposljetku, o razlazu čija se hladnoća osjetila i godinama kasnije, kada je njihov sin o očevoj mirovini saznao iz novina.
FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru
SPORTSKI PAR

FOTO Argentinski košarkaš zbog ove Srpkinje promijenio je vjeru

Luca Vildoza i Milica Tasić zajedno su već više od dvije godine, odnosno otkad je Vildoza igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2022/23. Sada se argentinski košarkaš odlučio promijeniti vjeru i prijeći na pravoslavlje, u čemu ga je podržala partnerica

OSTALO

