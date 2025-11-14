'Imam 19, a u Sesvetama sam već 13 godina. U klubu imamo najboljeg pivota hrvatske lige'

Još ga treba brusiti, jer tako to mora s biserima, ali ono što je "mali" odigrao u sesvetskoj senzaciji protiv Toulousea u Europskoj ligi (32-31), treba još malo pohvaliti, kao i sve Sesvećane. Josip Tomić (19) mali je po godinama, ali igrački je to već sad velika, ozbiljna razina. I nije baš to od jučer i Toulousea. U napadu i lijevo i u sredini, pa onda kao trojka u obrani pohvata Francuze, baš u "karabatićevskom" paketu. Dečko rukomet osjeti malo drugačije, a onih koji ovakav posao mogu odraditi s 19 godina baš i nemamo u Hrvatskoj. Ali, polako, krila su još dolje i to je jedini put.

