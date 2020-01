'Imam curu Hrvaticu, zbog nje i Duleta znam pričati hrvatski'

Cura mi je Hrvatica i znam dosta hrvatskog jezika. Kada Domagoj Duvnjak u svlačionici u klubu priča na hrvatskom, sve razumijem. Također, imam dosta prijatelja iz Beča koji su Hrvati, pa i to pomaže, otkrio nam je Nikola Bilyk, prvo ime Austrije i Duvnjakov suigrač u njemačkom Kielu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Mogu pričati sasvim korektno, ali, evo, da vam pokažem s najlakšim primjerom: "Kako si, što radiš?"

Bila su to, naravno, retorička pitanja. Nastavili smo svejedno kratko pričati na hrvatskom, ali se sin bivšeg ukrajinskog rukometnog reprezentativca Serheja (igrao u tuniškom Esperanceu pa se Nikola rodio u Tunisu) brzo vratio sigurnijoj varijanti komunikacije na engleskom.

- Jesam li pričao s Duletom? Jesam prije nekoliko dana, dopisivali smo se na Instagramu, čestitali jedan drugom na pobjedama uz one standardne sportske teme boli li nas što i tako dalje. Sad ćemo se čuti definitivno opet prije utakmice u četvrtak (18.15).

Bilyk, primarno lijevi vanjski, u Austriji vrlo često i srednji, uvjerljivo je najbolje što Austrija ima. Nije više daleko ni u Kielu od te uloge. Da ga nemaju, Austrijanci bi teško bili i europski prosjek. S njim su, pak, u drugi krug Europskog prvenstva prenijeli oba boda sa sve tri pobjede.

- Vjerujem da je malo ljudi očekivalo da možemo to, ali mi igrači, to je bitno, jesmo. Sada nam više tako daleko nisu ni kvalifikacije za Olimpijske igre, to nam je definitivno veliki san.

Do kojeg će se morati probiti kroz tešku kategoriju, nemjerljivo težu od one u uvodnoj skupini. Nakon Makedonaca, Čeha i Ukrajinaca dolaze Njemačka, Španjolska, a za početak Hrvatska. Hrvatska koju nosi kapetan Duvnjak.

- Hrvatska ima pravog lidera u Duvnjaku, on je čudesan igrač i imam sreću što igram s njim u klubu, a i Hrvatska što ga ima. Igra stvarno dobro u toj obrani 5-1, ali znam malo već o njegovim pokretima pa ću nešto otkriti i suigračima.

Samo da Hrvati ne otkriju baš do kraja koliko je i Bilyk dobar. U tri utakmice ima 28 golova, 12 je zabio Češkoj, 10 Ukrajini, 6 Makedoniji... Sve iz igre. Moćan momak.

Tema: Rukometni Euro 2020.