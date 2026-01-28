Imamo 'mistera 100 posto'! Ovakvi trenuci stvaraju igrače

Hrvatska je u polufinalu Europskog prvenstva. Gubili smo četiri razlike, djelovali kao ispuhani balon, ali na srce i borbu izvukli pobjedu protiv Mađarske (27-25). Bez velike utakmice vanjske linije uspjeli smo preokrenuti, Kuzmanović je opet raširio krila u pravom trenutku...

Dominik Kuzmanović 5 (9/27) - kad smo ga trebali najviše, raširio je krila baš kako zna. Zaustavio Imrea, Szitu pa Iliću uhvatio živu.. Živio, Kuzma!

Mario Šoštarić 5 (4/4) - "zaplivao" dvaput u prvih pet minuta i čekao priliku na sedmercima. A tu tome nije griješio kad je puls bio 200.

Luka Lovre Klarica 5 (4/5) - utakmica u kojoj se postaje igrač. Najveća uloga dosad, četiri teška i velika komada, ali kako je samo poslao Siposa na klupu kad smo već vidjeli loptu u rukama Mađara...

Matej Mandić (0/5) - počeo, ali nakon šest minuta više se nije vraćao. Kuzma je sredio stvari.

Diano Ćeško 3 (0/1) - Sigurdsson ga je bacio u vatru, osjetilo se, ali ovakva škola nema cijenu.

Mateo Maraš 3 (1/2) - teško je bilo u napadu, obrana je zato tu.

Zlatko Raužan 5 (3/3) - Mister 100 posto, 15/15 na turniru. Kako je samo uhvatio onu u 50. minuti.

Marko Mamić 4 - nije zaustavio Fazekasa u 5-1, ali zna on i u 6-0.

Luka Cindrić 3 (1/3) - malo minuta, ritam ga je načeo. Odmor pa na glavu.

David Mandić 5 (4/4) - nadmudri Ilića pa zabije za kraj priče. Uz sve ostalo u 50 minuta.

Tin Lučin 4 (4/8) - sad su i protivnici znali da je on glavna prijetnja, ali opet četiri velika gola.

Ivan Martinović 4 (3/11) - kad dobijemo s njegova tri gola i 27 minuta. Noga boli, ali srce je jače.

Leon Šušnja 5 - Mađari su pali u zadnjih 20 minuta, to je i njegova zasluga. Igra s trojicom u Wisli, morao je znati gdje i kad...

Filip Glavaš 3 - bez lopte i gola, ne može svaki put efikasno.

Marin Jelinić - sedam minuta kad je Mandić trebao predah.

Veron Načinović 4 (3/4) - izbacila ga Sigurdssonova čistka u početku, ali ostavio duh i snagu za kraj i golove.