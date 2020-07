'Imao sam ga u dva navrata, ali nije bila moja noć. Oprostite...'

<p>Hvala svima na podršci. Dao sam sve od sebe, nadam se da sam vam pružio uzbudljiv meč. Koliko god sam imao snage, prihvatio sam ovaj meč dva tjedna prije, odnosno, dva tjedna sam imao priprema, objavio je na svom Instagramu<strong> Filip 'Nitro' Pejić </strong>nakon poraza od Romana Szymanskog.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nešto manje od tri tjedna imao je <strong>Filip Pejić</strong> (27) za 'short notice' meč u KSW-u, i to u lakoj kategoriji (do 70 kg), a ne kao inače u perolakoj kategoriji (do 66 kg). Dao je 'Nitro' sve od sebe, ali izgubio je tehničkim nokautom u trećoj rundi od Poljaka<strong> Romana Szymansko</strong>g (27).</p><p>- Oprostite... Nadam se da ste primijetili promjenu u mojoj borbi. Imao sam šanse, dva puta sam ga držao u nokdaunu, ali eto pred kraj runde... Jednostavno opet nije bila moja noć. Nevjerojatno, ali Nitro će se vratiti. Vdiimo se uskoro na novom meču, voli vas Nitro, sportski pozdrav - završio je svoju objavu.</p><p>Drugi je to njegov poraz zaredom u poljskoj organizaciji nakon što je u Areni Zagreb izgubio od <strong>Daniela Torresa</strong>. No, nema mu tko što zamjeriti iz KSW-a, odradio je solidnu borbu s obzirom na vrijeme priprema, a zasigurno će biti spreman za nove izazove u kavezu.</p>