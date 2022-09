Imat ću još par borbi do meča za titulu, ali sad svi žele u ring sa mnom. I napokon mogu zaraditi

Uh, ne smijem reći što sam sve radio na odmoru, raspoloženo je govorio Filip Hrgović (30), koji se vratio s odmora nakon što je pobijedio Kineza Zhanga i postao obavezni izazivač IBF-ova prvaka svijeta.

Sa suprugom Marinelom je uživao na Jadranu, a onda su zablistali na otvaranju Favbetova automat kluba u Z centru u Španskom. Odijelo, cigara i cijeli tim zajedno prvi put nakon meča u Saudijskoj Arabiji.

- Prvi sam trening nakon borbe odradio taj četvrtak, pet dana nakon meča. I nastavio sam u ritmu 2-3 treninga pa dan-dva odmor. Održavao sam se u formi, cijelo je vrijeme to bio aktivni odmor. Fizički sam već nakon tjedan dana bio kao nov, ali mi psihički još malo fali. Zato razmišljam da se odmorim još jedan tjedan pa onda krenem u nove pripreme, novi kamp. Zaželio sam se malo slobode, da mogu raditi što želim.

No, posve pasivnog odmora nema.

- Sve kontrolirano. Dam si oduška, ali znam da ne mogu doći na kamp s 20 kila viška, nije dobro ni za zdravlje ni za dugotrajnost karijere, moram lagano nogu na kočnici držati.

Je li vam ovo najdulji odmor nakon neke borbe?

- Pa, uvijek se nakon borbe odmaram po 3-4 tjedna, sad ću možda pet, nisam još odlučio. Psihički mi, nakon svega kroz što sam prolazio, treba još više, da se malo maknem, ali takvo mi je razdoblje u karijeri da ne mogu uzimati predug odmor, ne smijem ispasti iz štosa, moram se boriti. Do kraja godine sigurno ću imati borbu. Tek sad osjećam da kreće moja karijera, najbolji dio karijere.

Dakle, radije ćete se boriti i riskirati da izgubite status prvog izazivača nego pasivno čekati godinu dana ili dulje pa odmah u borbu za pojas?

- Čekati neću sigurno, borit ću se ja još par puta do tog poziva za titulu, to se može odužiti. I želim teške mečeve, da naučim, napredujem, no nisam u tome svemu sam, i promotori i moj tim će reći svoj stav pa ćemo zajedno odlučiti. No, bez pravih protivnika ne mogu napredovati. Nije mi cilj biti jedan od izazivača nego osvojiti pojas, u meču za titulu biti konkurentan, a to ću moći jedino ako ću imati prave mečeve. Jest rizik, dvosjekli mač, možda nađemo nešto između, takve opcije. Vidio sam da sam se opustio zadnjih godina kad nisam imao opasne protivnike. Drugačije je kad se spremaš za meč i u meču si s protiv borca koji je opasan, psihički je drugačije. Trebaju mi pravi mečevi da napredujem i izvučem najbolje iz sebe, ali ne bih smio izgubiti poziciju do koje sam krvavo došao. Trebamo biti pametni. Ali veselim se ovom dijelu karijere, sad drugi mene prozivaju, svatko želi tu borbu i čekaju me veliki mečevi, velike zarade. To sam čekao, slijedi mi najboljih pet godina karijere. Imam 30 godina, iskusan sam, zdrav, nisam se naprimao batina i moje je ime traženo. Narednih će godina biti puno dobrih mečeva. Imamo široku lepezu boraca u teškoj kategoriji s kojima se može dogovoriti veliki meč.

Pucate li na nekog posebno?

- Ne, ima 10-15 boraca s kojima se može napraviti mega meč i veselim se svakom. To želim i iz pobjede nad Kinezom sam izvukao puno pozitivnih stvari, iako nisam boksao kako sam trebao.

Jeste li pogledali snimku meča?

- Jesam jednom, još dok je bilo friško. Sad moram ponovno, hladne glave.

I, što biste mijenjali?

- Teško je sad raditi dublju analizu jer ona mora ići u nekom drugom smjeru, ne fizički, taktički nego zašto nisam bio svoj te večeri. Bilo je raznih okolnosti, ali stoji da sam u svojoj najlošijoj borbi pobijedio jako dobrog borca, koji je među top 15 na svijetu. Bio sam na 50 posto svojih mogućnosti. Trebam naći razlog zašto nisam bio svoj, iako na neke stvari nisam mogao utjecati, znate o čemu govorim (prije borbe preminuo mu je otac, nap. a.). Ovo mi je najlošije razdoblje u karijeri i životu.

Ali boksački, sad je u dobroj poziciji. Dosad su ga borci izbjegavali, sad ga svi žele.

- Sad sam, gledajući biznis stranu boksa, u vrhunskoj poziciji. Mogu birati i puno velikih imena pristat će na meč zbog uloga prvog izazivača. I mogu zaraditi pravi novac, napokon, nakon 16 godina muke. Treba samo biti pametan. Evo, Golovkin je u subotu u 40. godini imao meč u kojem je najviše zaradio, Kličko je jedan od najboljih mečeva imao u 42. godini, pomakla se dobna granica i možda me čeka još deset godina karijere. Ne treba srljati.

Sam je spomenuo novac u više navrata. Je li motiv zarada ili pojas, da može reći da je najjači na svijetu, šampion?

- Pretežak je ovo sport da bi me motivirao samo novac, nespojivo je proći sve ovo samo zbog novca. On je jedan od motiva i drago mi je doći u poziciju da budem adekvatno plaćen za ono što prolazim u kampu i u ringu. Ali motivira me da budem najbolji i pokažem svijetu što mogu i znam. Mogu puno više nego što sam pokazao u zadnjem meču.

Jeste li se na odmoru čuli s trenerom Shieldsom?

- Ne, niti smo analizirali borbu. Rekao mi je samo da šampioni pobjeđuju i na loš dan, to je najvažnije. Idemo dalje, bit će bolje, najbolje tek slijedi.

Jeste li u ikakvom kontaktu s Usikom, koji drži IBF pojas?

- Ne, jedino sam s njegovim menadžerom zajedno letio iz Saudijske Arabije.

Biste li voljeli meč Furyja i Joshue? Na toj biste priredbi mogli i nastupiti.

- Volio bih, ali nerealno mi je da bi Joshua sad tak brzo išao u novi tako velik meč, nakon što je u prije mjesc dana dobio batina. Priča se o priredbi 3. prosinca, to je jako brzo. I u boksu obično kad se puno priča, borba se ne dogodi, a kad je zatišje, onda se napravi posao. Mislim da će i Fury imati neku lakšu borbu pa na Usika u svibnju ili lipnju, a i da će Joshua imati koju lakšu borbu prije nego što se vrati u veće mečeve.

Koliko česte borbe Filip želi? Dvije godišnje?

- Sad mi trebaju bazične pripreme s Igorom Čordašom u Zagrebu pa kamp pa u drugom dijelu prosinca borba. Taj ritam tri mjeseca priprema pa mjesec odmora mi odgovara, ako da bih iduću borbu nakon ove imao u travnju ili svibnju.

Na prošlom pripremnom kampu u Houstonu nije bio glavom 'unutra' zbog gubitka oca. Priznao je to i Filip, a u intervjuu za 24sata i njegov trener Ronnie Shields. Hoće li za ovaj kamp biti psihički spreman i fokusiran?

- Nadam se. Treba vremena nakon takvih događaja u životu, ali najteži dio je prošao.

