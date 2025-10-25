Obavijesti

PARAOLIMPIJSKI VICEPRVAK ZA 24SATA PLUS+

'Ime sam dobio po Zajecu, a čim sam se rodio, tata je iz rodilišta otišao na Dinamovu utakmicu'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Simon Cooper

Moja pokojna majka gledala je Paraolimpijske igre 2008. godine i rekla mi zašto ne bih probao i ja, da sam velik i jak. A nakon nesreće rekao sam sebi da ću za 10 godina zaigrati za Dinamo, govori hrvatski paraatletičar Velimir Šandor

Osvojio je on i značajnije medalje u paraatletskoj karijeri od ove brončane na Svjetskom prvenstvu u New Delhiju prije četiri tjedna. Primjerice, olimpijsko srebro u Tokiju i broncu u Rio de Janeiru, dvije medalje koje strše iznad svih. Ali, malo je nedostajalo da Velimir Šandor (40) put najmnogoljudnije zemlje na svijetu uopće ni ne krene. Štoviše, uz to što nije bio potpuno zdrav, nije bio ni potpuno miran i opušten tih dana u Indiji, što je poželjno uoči velikih natjecanja. Jer kilometrima daleko u domovini trudna supruga mogla je roditi svakog trenutka. 

