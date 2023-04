Incident u Ženevi: Hajdukovi navijači potukli se nakon finala!

Na isteku vrlo slabog prvog poluvremena Hajduk je primio gol iz bespotrebnog starta Luke Vuškovića kod golaut-linije u šesnaestercu bijelih, Jayden Addai zabio je za 1-0, a iza južnog gola došlo je do incidenta.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka u Ženevi

Nekolicina navijača Hajduka naguravala su se u pauzi između dva poluvremena. Što je bio okidač, teško je reći, no oni su vidno bili pod utjecajem alkohola.

Trajalo je naguravanje nekih pet minuta, sve su promatrali deseci redara raspoređenih ispod Hajdukove tribine, no sve se ipak riješilo bez intervencije njih ili policije.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U nastavku je Hajduk potpuno pao i primio još četiri gola za težak i bolan poraz u finalu Lige mladih. I to je bio okidač za nove nerede među pristalicama splitskog kluba. Na vrhu tribine potuklo se 20-ak navijača! Šteta jer oko 6000 navijača bijelih cijeli dan feštalo je u gradu bez najmanjeg incidenta. Do same utakmice...

