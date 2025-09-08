Incident na Maksimiru: Hrvatski navijači se međusobno potukli!

Krasna predstava Hrvatske protiv Crne Gore (4-0) pred 21.209 gledatelja, pa i lijepa gesta gostujućih navijača transparentom isprike zbog agresije njihove zemlje na Dubrovnik, ali i pokoji incident na sjevernoj tribini zbog kojega će, po običaju, platiti HNS.

Spiker je tako u nekoliko navrata pozivao navijače da ne bacaju baklje, a tijekom dvoboja je došlo i do tučnjave među hrvatskim navijačima.

Skupina Bad Blue Boysa povela je navijanje koje se nije svidjelo dečkima iz udruge "Mi Hrvati" pa su poletjele šake, ali je sukob brzo završio, piše tportal.

Kako doznaju 24sata, do sukoba je došlo na sredini gornjeg dijela sjeverne tribine. Iz "Mi Hrvati" poručuju kako nisu sudjelovali u tome niti i s kim imaju sukobe. Tvrde kako je moguće da je do sukoba došlo među navijačkim skupinama klubova.