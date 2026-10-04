Incident na presici u Srbiji uoči Irske i Izraela! Novinar: Izraelce ste nazivali 'majmunima'!

Uoči nedjeljnog susreta Irske i Izraela u 20.45 sati Bačkoj Topoli došlo je do prekida konferencije za medije nakon pitanja izraelskog novinara o navodnom rasističkom vrijeđanju izraelskih nogometaša; tvrdio je da su irski navijači izraelske nogometaše nazvali 'majmunima'. Pitanje je izazvalo reakciju glasnogovornika Irskog nogometnog saveza Kierana Crowleyja, koji je odbacio iznesene tvrdnje.

"To je potpuno netočno", poručio je Crowley. Moderator presice je probao oduzeti mikrofon izraelskom novinaru koji mu ga nije htio dati. Nakon toga je presica prekinuta.

Utakmica će se igrati u Srbiji, gdje će Irska formalno biti domaćin Izraelu. Susret dolazi u atmosferi pojačanih tenzija koje su prisutne još od prethodnog dvoboja dviju reprezentacija u Debrecenu.

Tada je irski napadač Adam Idah navodno bio meta rasističkih uvreda s tribina. Dodatne reakcije izazvale su i izjave izraelskog kapetana Manora Solomona, zbog čega su odnosi dviju reprezentacija posljednjih dana ponovno u središtu pozornosti.

Predstavnici Irskog nogometnog saveza pokušali su konferenciju usmjeriti prema sportskim temama, no rasprava se nastavila pitanjima o odnosu dviju reprezentacija. Irski izbornik Heimir Hallgrimsson uoči utakmice nije želio dodatno komentirati pojedinačne incidente. Naglasio je da je fokus njegove momčadi na samom susretu.

- Neću ulaziti u detalje o tome što je rečeno. Želim da igrači ostanu usredotočeni na nogomet. Izrael ima priliku za revanš na terenu i zato moramo biti potpuno koncentrirani. Bilo je puno emocija među Ircima oko svega ovoga, a to utječe i na igrače, rekao je Hallgrimsson.

Irskom stručnjaku važan je i postupak koji će uslijediti nakon prijavljenih događaja.

- Mislim da su obje reprezentacije nešto prijavile i sve će proći kroz Uefinu proceduru. Samo se nadam da će na kraju nogomet biti pobjednik, zaključio je irski izbornik..