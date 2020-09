Incident na treningu Bayerna: Lewa žestoko uletio mladom Francuzu, on jaukao od bolova

Sada ćeš u Leedsu igrati s boljim napadačima!, rekao je Lewandowski mladom suigraču, piše njemački list Bild.Podsjetimo, Cuisance je velika želja novo-staroga engleskog prvoligaša Leeds Uniteda

<p>Dva komada Kramarića, Daboura i Bičakčića za 4-1 Hoffenheima protiv Bayerna ostavila su gorak okus u ustima Bavaraca. Među najogorčenijima je i jedan od najboljih nogometaša Robert Lewandowski. Naime, inače standardni golgeter Robi nije ovoga puta zatresao mrežu, bio je to Joshua Kimmich, a osim nepostizanja gola Lewi je imao i obračun s jednim mlađim suigračem na treningu nakon poraza. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Lewi u Japanu</strong></p><p>U jednom trenutku lopta je došla između Lewandowskog i Michaela Cuisancea dok su igrali za 'različite momčadi' na treningu. Poljak je napravio težak prekršaj nad 21-godišnjim Francuzom, a Cuisance je ostao neko vrijeme ležati na travi. Uz jauke stigao je i psovati Lewandowskog, a na to mu je Poljak uzvratio:</p><p>- Sada ćeš u Leedsu igrati s boljim napadačima! - rekao je Lewandowski, piše njemački list Bild.</p><p>Mladić se na tu poruku iskusnog napadača rastužio pa i požalio uspješnom treneru Hansiju Flicku, a Hansi ga je na to zagrlio.</p><p>Podsjetimo, Cuisance je velika želja novo-staroga engleskog prvoligaša Leeds Uniteda, a Lewandowski, vjerni Bavarac, izgleda nije ugodno iznenađen time što će mladić napustiti njemačkog rekordera.</p><p>Imao je Bayern 23 pobjede zaredom, a Krama i suigrači su mu srušili sjajni niz.</p><p>- Srušio sam i srušili smo najbolju momčad na svijetu. Znate što, Bayern je daleko najbolja momčad na svijetu u ovom trenutku, a mi smo im zabili četiri komada - ponosno je govorio Krama, koji je zabio dva. Prvi iz igre, drugi iz penala. Potvrdio je veliki trijumf.</p><p>- Treći gol je prelomio utakmicu, tako da sam penal mogao pucati bez pritiska. Pogledao sam Manuela Neuera, on je valjda mislio da ću se sprdati kod penala. Ostao je dosta na sredini, a ja sam pucao tako precizno. Presretan sam, doista sve ide odlično na početku sezone - kaže Kramarić.</p><p> </p>