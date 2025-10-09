Obavijesti

Incident u Madridu: Izbio je požar u kući Viniciusa Juniora!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Kuća se nalazi u urbanizaciji La Moraleja u Alcobendasu, a dojava je na 112 zaprimljena oko 11 sati. Iako je dim ispunio dva kata kuće, nije bilo ozlijeđenih niti se itko otrovao dimom

StartFragment Vinícius Júnior (25) nalazi se s reprezentacijom Brazila u Seoulu, a njegovu kuću u Madridu zahvatio je požar, piše Marca. Vatra je izbila u sauni u podrumu, a dio kuće u potpunosti je izgorio.

Kuća se nalazi u urbanizaciji La Moraleja u Alcobendasu, a dojava je na 112 zaprimljena oko 11 sati. Iako je dim ispunio dva kata kuće, nije bilo ozlijeđenih niti se itko otrovao dimom. U trenutku incidenta u kući nije bilo nikoga.

Električni kvar mogao bi biti uzrok požara, dodaju Španjolci, a već oko 12 sati vatrogasci su napustili područje jer je stvar bila pod kontrolom.

Brazil će u 10. listopada u 13 sati igrati protiv Južne Koreje, a 14. listopada ga od 12.30 čeka dvoboj protiv Japana.

