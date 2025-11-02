Indiana iznenadila Golden State Warriorse, Šarić nije ušao u igru

Aaron Nesmith postigao je 31 poen,a Quenton Jackson i Pascal Siakam pogodili su ključne trice u završnici, dok su, iako oslabljeni, Indiana Pacersi nadmašili Golden State Warriorse 114-109 u Indianapolisu.

Suočeni s momčadi bez pobjede koja je drugu noć zaredom igrala bez Tyresea Haliburtona, Bena Mathurina, Obija Toppina i T.J. McConnella, Warriorsi su se činili na putu do uvjerljive pobjede kada je Stephen Curry pogodio tricu za vodstvo od 104-93 šest minuta prije kraja. No, Pacersi su nakon toga preuzeli kontrolu, koristeći seriju 9-0 za povratak u igru ​​prije nego što su u završnici Siakama i Jacksona zaključali pobjedu.

Zach LaVine (31) doveo je kvartet strijelaca Sacramenta do postizanja barem 24 poena, a Kingsi su prekinuli niz poraza pobjedom u gostima kod Milwaukeeja (135-133). DeMar DeRozan (29), Domantas Sabonis (24) i Dennis Schroder (24) zaokružili su kvartet Kingsa, koji su slobodna bacanja gađali 35-40. Dario Šarić nije ulazio u igru kod Kingsa, a Giannis Antetokounmpo postigao je 26 koševa i 11 skokova kod Bucksa.

Foto: Benny Sieu

Houston Rocketsi su sa 128-101 svladali u gostima Boston Celticse zahvaljujući Kevinu Durantu (26) i Turčina Alperena Senguna (16 poena, 10 skokova i devet asistencija). Amen Thompson dodao je 17 poena, devet skokova i osam asistencija za Houston, koji je ostvario tri uzastopne pobjede u kojima je postizao 137, 139 i 128 koševa. Baylor Scheierman bio je najbolji strijelac Bostona sa 17 koševa.

Timberwolvesi su u gostima slavili sa 122-105 kod Hornetsa, a Julius Randle je postigao 30 poena za Minnesotu. Donte DiVincenzo i rezervni igrač Naz Reid postigli su po 18 poena za Timberwolvese, dok je Rudy Gobert sa svojih 14 poena i 15 skokova bio ključan za Minnesotu, koja je u drugom poluvremenu postigla čak 72 koša. Miles Bridges postigao je 18 od svojih 30 poena u prvoj četvrtini za Hornetse, koji su izgubili tri utakmice zaredom.

Foto: Jim Dedmon

Detroit Pistonsi su sa 122-110 svladali u Mexico Cityju Dallas Maverickse, uz sjajnu igru Jalena Durena, koji je postigao 33 poena i 10 skokova. Cade Cunningham postigao je 21 poen, izjednačio svoj osobni rekord od 18 asistencija i imao šest skokova, a Detroit je pobijedio po četvrti put u šest utakmica ove sezone. Duncan Robinson postigao je 18 poena, a Ausar Thompson 15 poena i sedam skokova za Pistonse, koji su u posljednjoj četvrtini nadmašili Dallas 35-17. D'Angelo Russell pogodio je sedam trica i postigao 31 koš za Dallas, koji je igrao bez zvijezde Anthonyja Davisa, a Cooper Flagg postigao je 16 poena i osam skokova za Maverickse, koji su u posljednjoj četvrtini pogodili samo četiri od 16 šuteva.