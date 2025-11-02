Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAPETO U NBA-U

Indiana iznenadila Golden State Warriorse, Šarić nije ušao u igru

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Indiana iznenadila Golden State Warriorse, Šarić nije ušao u igru
6
Foto: Trevor Ruszkowski

Suočeni s momčadi bez pobjede koja je drugu noć zaredom igrala bez Haliburtona, Mathurina, Toppina i McConnella, Warriorsi su se činili na putu do uvjerljive pobjede kada je Stephen Curry pogodio tricu za vodstvo

Aaron Nesmith postigao je 31 poen,a Quenton Jackson i Pascal Siakam pogodili su ključne trice u završnici, dok su, iako oslabljeni, Indiana Pacersi nadmašili Golden State Warriorse 114-109 u Indianapolisu.

Suočeni s momčadi bez pobjede koja je drugu noć zaredom igrala bez Tyresea Haliburtona, Bena Mathurina, Obija Toppina i T.J. McConnella, Warriorsi su se činili na putu do uvjerljive pobjede kada je Stephen Curry pogodio tricu za vodstvo od 104-93 šest minuta prije kraja. No, Pacersi su nakon toga preuzeli kontrolu, koristeći seriju 9-0 za povratak u igru ​​prije nego što su u završnici Siakama i Jacksona zaključali pobjedu. 

Zach LaVine (31) doveo je kvartet strijelaca Sacramenta do postizanja barem 24 poena, a Kingsi su prekinuli niz poraza pobjedom u gostima kod Milwaukeeja (135-133). DeMar DeRozan (29), Domantas Sabonis (24) i Dennis Schroder (24) zaokružili su kvartet Kingsa, koji su slobodna bacanja gađali 35-40. Dario Šarić nije ulazio u igru kod Kingsa, a Giannis Antetokounmpo postigao je 26 koševa i 11 skokova kod Bucksa.

NBA: Sacramento Kings at Milwaukee Bucks
Foto: Benny Sieu

Houston Rocketsi su sa 128-101 svladali u gostima Boston Celticse zahvaljujući Kevinu Durantu (26) i Turčina Alperena Senguna (16 poena, 10 skokova i devet asistencija). Amen Thompson dodao je 17 poena, devet skokova i osam asistencija za Houston, koji je ostvario tri uzastopne pobjede u kojima je postizao  137, 139 i 128 koševa. Baylor Scheierman bio je najbolji strijelac Bostona sa 17 koševa.

Timberwolvesi su u gostima slavili sa 122-105 kod Hornetsa, a Julius Randle je postigao 30 poena za Minnesotu. Donte DiVincenzo i rezervni igrač Naz Reid postigli su po 18 poena za Timberwolvese, dok je Rudy Gobert sa svojih 14 poena i 15 skokova bio ključan za Minnesotu, koja je u drugom poluvremenu postigla čak 72 koša. Miles Bridges postigao je 18 od svojih 30 poena u prvoj četvrtini za Hornetse, koji su izgubili tri utakmice zaredom. 

NBA: Minnesota Timberwolves at Charlotte Hornets
Foto: Jim Dedmon

Detroit Pistonsi su sa 122-110 svladali u Mexico Cityju Dallas Maverickse, uz sjajnu igru Jalena Durena, koji je postigao 33 poena i 10 skokova. Cade Cunningham postigao je 21 poen, izjednačio svoj osobni rekord od 18 asistencija i imao šest skokova, a Detroit je pobijedio po četvrti put u šest utakmica ove sezone. Duncan Robinson postigao je 18 poena, a Ausar Thompson 15 poena i sedam skokova za Pistonse, koji su u posljednjoj četvrtini nadmašili Dallas 35-17. D'Angelo Russell pogodio je sedam trica i postigao 31 koš za Dallas, koji je igrao bez zvijezde Anthonyja Davisa, a  Cooper Flagg postigao je 16 poena i osam skokova za Maverickse, koji su u posljednjoj četvrtini pogodili samo četiri od 16 šuteva. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!
SPEKTAKULARAN GOL HOXHE

VIDEO Dinamo - Rijeka 2-1: Bakrar i Hoxha junaci čudesnog derbija, 'modri' opet na vrhu!

Dinamu je pripalo prvo, Rijeci drugo poluvrijeme, ali pred 10.237 gledatelja apsolutni junak bio je Arber Hoxha koji je nevjerojatnim golom 'modrima' donio pobjedu
Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića
POGLEDAJTE VIDEO

Doznajemo zašto se VAR nije aktivirao nakon divljanja Mišića

DINAMO - RIJEKA 2-1 Pitanje je što bi bilo da je sudac Igor Pajač odlučio sankcionirati ponašanje kapetana Dinama. 'Modri' su brzo nakon incidenta zabili pobjednički gol, a suđenje je izazvalo bijes na Kvarneru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025