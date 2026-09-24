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Indijca izbacili iz tenisa na četiri godine jer je uzimao doping. Evo kako je to probao objasniti

Piše HINA,
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Indijca izbacili iz tenisa na četiri godine jer je uzimao doping. Evo kako je to probao objasniti
Foto: Instagram
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Skandal u tenisu! Indijac Parikshit Somani dobio je četiri godine suspenzije zbog dopinga, a obrana o kontaminiranoj hrani nije prošla

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Indijski tenisač Parikshit Somani (25) suspendiran je na četiri godine zbog dopinga, objavila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA). Somani, koji je u karijeri dosegnuo najvišu poziciju 256. igrača svijeta u parovima, bio je pozitivan na trimetazidin prošle godine tijekom turnira u Astani.

Tenisač se branio da je konzumirao hranu koju je pripremio član obitelji, a koja je bila kontaminirana lijekovima člana obitelji tijekom procesa proizvodnje hrane.

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Trimetazidin se našao u središnju pažnje javnosti i tijekom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine kada je na njega bila pozitivna ruska klizačica Kamila Valijeva. Mlada Ruskinja je tada tvrdila kako se slučajno kontaminirala lijekovima svog djeda u obiteljskoj kući u Moskvi. Oboje su suspendirani na po četiri godine.

"Suci tribunala koji su istraživali Somanije zaključili su da su teorije o kontaminaciji hrane znanstveno nevjerojatne, visoko spekulativne i neuvjerljive", navela je agencija.

Za vrijeme trajanja suspenzije, Somani ne smije nastupati, trenirati druge niti prisustvovati bilo kakvim događajima u organizaciji tijela kao što su World Tennis, WTA, ATP, Grand Slam turniri ili bilo koji nacionalni teniski savez.

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