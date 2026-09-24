Skandal u tenisu! Indijac Parikshit Somani dobio je četiri godine suspenzije zbog dopinga, a obrana o kontaminiranoj hrani nije prošla
Indijca izbacili iz tenisa na četiri godine jer je uzimao doping. Evo kako je to probao objasniti
Indijski tenisač Parikshit Somani (25) suspendiran je na četiri godine zbog dopinga, objavila je Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA). Somani, koji je u karijeri dosegnuo najvišu poziciju 256. igrača svijeta u parovima, bio je pozitivan na trimetazidin prošle godine tijekom turnira u Astani.
Tenisač se branio da je konzumirao hranu koju je pripremio član obitelji, a koja je bila kontaminirana lijekovima člana obitelji tijekom procesa proizvodnje hrane.
Trimetazidin se našao u središnju pažnje javnosti i tijekom Zimskih olimpijskih igara u Pekingu 2022. godine kada je na njega bila pozitivna ruska klizačica Kamila Valijeva. Mlada Ruskinja je tada tvrdila kako se slučajno kontaminirala lijekovima svog djeda u obiteljskoj kući u Moskvi. Oboje su suspendirani na po četiri godine.
"Suci tribunala koji su istraživali Somanije zaključili su da su teorije o kontaminaciji hrane znanstveno nevjerojatne, visoko spekulativne i neuvjerljive", navela je agencija.
Za vrijeme trajanja suspenzije, Somani ne smije nastupati, trenirati druge niti prisustvovati bilo kakvim događajima u organizaciji tijela kao što su World Tennis, WTA, ATP, Grand Slam turniri ili bilo koji nacionalni teniski savez.
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