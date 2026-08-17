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Novak Đoković otkrio kad i kako želi otići u zasluženu mirovinu

Piše Jakov Drobnjak,
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Novak Đoković otkrio kad i kako želi otići u zasluženu mirovinu
Foto: MARKO DJURICA/REUTERS
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Međutim, i dalje se nadam da mogu stići do idućih Olimpijskih igara i završiti karijeru sa zastavom Srbije na ramenima, rekao je jedan od najboljih tenisača svijeta

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Novak Đoković (39) mogao bi posljednji meč profesionalne karijere odigrati na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine. U razgovoru za katalonski Sport, srpski tenisač govorio je o budućnosti, a upravo je nastup na najvećoj sportskoj smotri za dvije godine izdvojio kao jedan od svojih posljednjih velikih ciljeva.

Đoković iza sebe ima jednu od najuspješnijih karijera u povijesti sporta. Osvojio je rekordna 24 Grand Slam naslova i 40 Mastersa, dok je kompletirao kolekciju najvećih trofeja osvajanjem olimpijskog zlata u Parizu 2024. godine. Upravo je medalju iz Pariza označio kao svojevrsnu krunu karijere.

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Ipak, srpski tenisač još ne razmišlja o skorom oproštaju. Upitan je li Los Angeles za njega još uvijek ostvariv cilj ili tek velika želja, odgovorio je da je riječ o svemu pomalo.

- Mislim da je oboje. San i cilj, ali i želja. Mnogo sam puta u posljednjih nekoliko godina rekao da bih volio stići na Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. Mislim da to mogu ostvariti. Vidjet ćemo. Ovisit će o tome kako će moje tijelo reagirati i mnogim drugim okolnostima - rekao je Đoković.

Njegov raspored već je značajno drugačiji nego tijekom najvećeg dijela karijere. Ne nastupa više na približno jednakom broju turnira kao ranije, a takvu je odluku donio i zbog želje da više vremena provodi s obitelji.

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- Danas ne igram niti se natječem na toliko turnira, ni približno koliko sam to činio u posljednjih dvadeset godina. A odlučio sam se za to jer također želim provoditi više vremena sa svojom obitelji i stvarno se posvetiti različitim ulogama koje imam u životu, kao muž, otac, sin ili brat, uz razvijanje drugih stvari koje me zanimaju - objasnio je pa dodao:

- Naravno, tenis je i dalje u središtu mog profesionalnog života, ali također želim pronaći ravnotežu i zato sam promijenio svoj kalendar. Međutim, i dalje se nadam da mogu stići do idućih Olimpijskih igara i završiti karijeru sa zastavom Srbije na ramenima.

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