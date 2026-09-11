Infantino obećao domaćinstvo finala SP-a 2030. za podršku!? Fifa odbacila šokantne optužbe

Fifa je reagirala na tvrdnju predsjednika Marokanskog nogometnog saveza da će njegova zemlja biti domaćin finala Svjetskog prvenstva 2030. godine, istaknuvši da ta odluka još nije donesena. Maroko će biti sudomaćin turnira 2030. godine zajedno sa Španjolskom i Portugalom. To je tek drugi put da će neka afrička zemlja ugostiti utakmice Svjetskog prvenstva, nakon što je Južnoafrička Republika bila domaćin prvenstva 2010. godine.

Fifa je u četvrtak medijima poslala izjavu u kojoj navodi da će se o mjestu odigravanja finala odlučiti "u dogledno vrijeme". Fouzi Lekjaa, čelnik marokanskog nogometnog saveza, navodno je okupljenima na političkom skupu u četvrtak rekao da je njegova zemlja već osigurala pravo domaćinstva finala.

Foto: Kacper Pempel

"Grad Benslimane bit će domaćin finala Svjetskog prvenstva. Sviđalo se to nekome ili ne, a ako netko želi o tome raspravljati, neka raspravlja", rekao je Lekjaa, prema prijevodu agencije Associated Press. "Grad je Benslimane, stadion je stadion Hassan II, i nadam se da će Maroko na njemu igrati."

Predmetni stadion, službenog naziva Stadion kralja Hassana II., gradi se nedaleko od Casablance i imat će kapacitet od 115.000 mjesta.

Fifa je ranije opovrgnula napise u britanskim medijima da je njezin predsjednik Gianni Infantino, koji se suočava s brojnim kritikama, obećao Maroku finale u zamjenu za političku potporu uoči izbora za novi mandat iduće godine.