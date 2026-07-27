Infantino opleo po kritičarima Mundijala: 'Bili ste zaslijepljeni mržnjom. Ujedinili smo svijet!'

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku bit će zapamćeno po lijepim pričama, raznim rekordima i fantastičnim utakmicama, ali i kontroverzama. Predsjednik Fife, Gianni Infantino, oglasio se dugom porukom na društvenim mrežama u kojoj je pohvalio organizaciju, sigurnost, ali i opleo po kritičarima. Naveo je da je Mundijal "proslavio čovječanstvo na najbolji mogući način".

"Ovo je poruka svima onima koji su propustili predivnu igru jer su bili zaslijepljeni mržnjom i kritikom. Dok se vi skrivate iza svojih olovaka i papira i sijete razdor, mi u Fifi smo na prvoj crti bojišnice kako bismo ujedinili svijet. I uspjeli smo. Ovo prvenstvo, prvo u povijesti s 48 reprezentacija, bilo je besprijekorno sigurno. Nije zabilježen niti jedan incident ni nasilje. Nula. Stvorili smo 100 posto sigurnu i zaštićenu atmosferu za sedam milijuna navijača iz više od 200 zemalja koji su posjetili naših 16 gradova domaćina", napisao je u jednom dijelu.

"Pokazali smo snagu nogometa: reprezentacija Irana ušla je u Sjedinjene Države bez ikakvih incidenata i sukoba, a njihova momčad dočekana je s dobrodošlicom. To je nogomet", dodao je.

Nije se libio dotaknuti ni financijskog aspekta.

"Ovo je bio financijski najuspješniji SP u povijesti. Svaki dolar profita ponovno se ulaže u nogomet, u svakom kutku svijeta, za dječake i djevojčice koji sanjaju. To nije za nas, to je za igru."

Foto: Lee Smith/REUTERS

Osvrnuo se i na specifične kritike.

"Čuo sam buku oko logističkih izazova. Sa sedam milijuna navijača i 48 momčadi koje putuju kontinentom, savršenstvo je nemoguće. No, duh suradnje nadvladao je svaku prepreku. Svima onima koji su dovodili u pitanje integritet naših utakmica, svaka je odluka donesena uz pomoć najnaprednije tehnologije i najboljih sudaca na svijetu. VAR je učinio igru pravednijom", napisao je i dodao:

"Dvojbene sudačke odluke ili "neobične" disciplinske mjere, poput pogrešno dodijeljenih crvenih ili žutih kartona ili naknadnih odluka da se igrače u određenim situacijama ipak ne kazni suspenzijom, uobičajena su pojava i široko su prihvaćene u nekim od najvećih nogometnih liga na svijetu. Zanimljivo je da upravo zemlje u kojima se takva praksa primjenjuje najglasnije kritiziraju. Ovo Svjetsko prvenstvo u organizaciji FIFA-e pokazalo je čovječanstvo u njegovu najboljem izdanju"

Infantino je nastavio opisivati prizore jedinstva koje je vidio.

"Vidjeli smo navijače iz 200 zemalja kako zajedno slave, djecu s iscrtanim licima kako mašu zastavama nacija koje nikad nisu posjetili. To je radost koju ste vi odlučili ignorirati. Svijet je vidio što je moguće kad se ujedinimo. Budućnost nogometa je svijetla. Stoga, svim kritičarima poručujem: Otvorite oči. Vidite ljubav, radost i jedinstvo. I molim vas, pronađite ljubav i mir u svojim srcima", napisao je.