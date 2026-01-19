Obavijesti

Sport

Komentari 0
KONTROVERZNO FINALE

Infantino oprao prvake Afrike: Ovo se ne smije nikad ponoviti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Infantino oprao prvake Afrike: Ovo se ne smije nikad ponoviti
Foto: Siphiwe Sibeko

Predsjednik Fife Gianni Infantino osudio je ponašanje igrača Senegala, koji su u nedjelju u finalu Afričkog kupa nacija protiv domaćina Maroka privremeno napustili teren nezadovoljni sudačkim odlukama

Admiral

Predsjednik Fife Gianni Infantino bio je nazočan na nedjeljnoj utakmici finala afričkog Kupa nacija i nije zadovoljan s ponašanjem ekipe Senegala i njihovog izbornika Papea Thiawa.

- Svjedočili smo neprihvatljivim scenama na travnjaku i na tribinama. Snažno osuđujemo ponašanje jednog dijela navijača, jer nasilje se ne može tolerirati. Također, osuđujemo ponašanje igrača i članova stručnog stožera Senegala. Neprihvatljivo je da igrači napuste teren. Sudačke odluke na terenu i izvan njega moraju se poštivati. Momčadi moraju poštivati pravila nogometne igre, u suprotnome dovodi se u pitanje sama bit nogometa, istaknuo je Infantino.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata 06:45
FIFA pokreće godišnju Nagradu za mir za izvlačenje pobjednika Svjetskog prvenstva, a Trump je jedan od kandidata | Video: 24sata/Reuters

Finale afričkog prvenstva ponudilo je pravu dramu i kaos. U jednom trenutku se činilo kako utakmica neće niti završiti. U sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta. 

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Final - Senegal v Morocco
Foto: Amr Abdallah Dalsh

Na koncu je razum prevladao i igrači Senegala vratili su se na teren. Brahim Diaz je u 24. minuti nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu Maroka, pokušao je zabiti gol "panenkom", no vratar Senegala Edouard Mendy je ostao na sredini gola obranivši udarac. Susret je otišao u produžetke, a pobjednički gol za Senegal zabio je Pape Gueye u 94. minuti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Stoperski biser Dinama na korak do Intera
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Stoperski biser Dinama na korak do Intera

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo
Preminuo je Mladen Bartolović
LEGENDA HNL-A

Preminuo je Mladen Bartolović

Tuga u HNL-u: preminuo Mladen Bartolović, legendarni igrač Cibalije koji je oduševljavao navijače Dinama i Hajduka. Njegovi driblinzi i osmijeh nikad neće biti zaboravljeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026