Infantino oprao prvake Afrike: Ovo se ne smije nikad ponoviti

Predsjednik Fife Gianni Infantino bio je nazočan na nedjeljnoj utakmici finala afričkog Kupa nacija i nije zadovoljan s ponašanjem ekipe Senegala i njihovog izbornika Papea Thiawa.

- Svjedočili smo neprihvatljivim scenama na travnjaku i na tribinama. Snažno osuđujemo ponašanje jednog dijela navijača, jer nasilje se ne može tolerirati. Također, osuđujemo ponašanje igrača i članova stručnog stožera Senegala. Neprihvatljivo je da igrači napuste teren. Sudačke odluke na terenu i izvan njega moraju se poštivati. Momčadi moraju poštivati pravila nogometne igre, u suprotnome dovodi se u pitanje sama bit nogometa, istaknuo je Infantino.

Finale afričkog prvenstva ponudilo je pravu dramu i kaos. U jednom trenutku se činilo kako utakmica neće niti završiti. U sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta.

Na koncu je razum prevladao i igrači Senegala vratili su se na teren. Brahim Diaz je u 24. minuti nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu Maroka, pokušao je zabiti gol "panenkom", no vratar Senegala Edouard Mendy je ostao na sredini gola obranivši udarac. Susret je otišao u produžetke, a pobjednički gol za Senegal zabio je Pape Gueye u 94. minuti.