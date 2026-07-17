Obavijesti

Sport

Komentari 3
UNATOČ SKANDALIMA

Infantino sve bliže još jednom mandatu na čelu Fife. Podržava ga čak 200 članica organizacije

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Infantino sve bliže još jednom mandatu na čelu Fife. Podržava ga čak 200 članica organizacije
3
Foto: Dylan Martinez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Infantino je pred novim mandatom: više od 200 saveza stalo je iza njega, a četvrti mandat sve je bliže unatoč kritikama i skandalima

Admiral

Predsjednik Fife Gianni Infantino  dobio je službenu podršku više od 200 nacionalnih saveza za novi predsjednički mandat u krovnoj nogometnoj organizaciji. Njegov položaj ostaje čvrst unatoč kritikama koje su uslijedile nakon kontroverznog pomilovanja Folarina Baloguna, prenosi The Guardian. 

Prema istom izvoru, samo nekoliko članica od njih 211 treba poslati pismo podrške. Sve je izglednije kako će Infantino osigurati još jedan mandat, odnosno, njegov četvrti. Iako su brojni savezi javno iskazali podršku Infantinu, jedni od rijetkih koji to nisu učinili je Njemački nogometni savez. Rok za predaju kandidature je 18. studenti, a do tada se svi savezi moraju odlučit hoće li povući potporu ili ju dati nekom drugom kandidatu iako je za sad Infantino jedini kandidat za tu poziciju. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia
Foto: Albert Gea

Infantinu za pobjedu nije potrebna podrška Europe, a većina saveza s tog kontinenta ionako je potvrdila da će glasati za njega. Engleski nogometni savez (FA) svoje je pismo podrške poslao znatno prije početka Svjetskog prvenstva kojeg su obilježili i razni skandali poput onog oko crvenog kartona američkog reprezentativca Floriana Baloguna.

Sastanak članica Međunarodne nogometne federacije zakazano je za subotu u New Yorku. Očekuje se da će glavne teme biti financijski rezultati Svjetskog prvenstva i raspodjela dobiti nacionalnim savezima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
UŽIVO Transferi: Lazio podigao ponudu za Domingueza, 'modri' bi mogli zaključiti veliki posao
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lazio podigao ponudu za Domingueza, 'modri' bi mogli zaključiti veliki posao

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović komentira Svjetsko prvenstvo za FOX televiziju, a poznato je kako sam sebe časti skupocjenim jurilicama za rođendan. Za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026