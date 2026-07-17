Infantino sve bliže još jednom mandatu na čelu Fife. Podržava ga čak 200 članica organizacije

Predsjednik Fife Gianni Infantino dobio je službenu podršku više od 200 nacionalnih saveza za novi predsjednički mandat u krovnoj nogometnoj organizaciji. Njegov položaj ostaje čvrst unatoč kritikama koje su uslijedile nakon kontroverznog pomilovanja Folarina Baloguna, prenosi The Guardian.

Prema istom izvoru, samo nekoliko članica od njih 211 treba poslati pismo podrške. Sve je izglednije kako će Infantino osigurati još jedan mandat, odnosno, njegov četvrti. Iako su brojni savezi javno iskazali podršku Infantinu, jedni od rijetkih koji to nisu učinili je Njemački nogometni savez. Rok za predaju kandidature je 18. studenti, a do tada se svi savezi moraju odlučit hoće li povući potporu ili ju dati nekom drugom kandidatu iako je za sad Infantino jedini kandidat za tu poziciju.

Foto: Albert Gea

Infantinu za pobjedu nije potrebna podrška Europe, a većina saveza s tog kontinenta ionako je potvrdila da će glasati za njega. Engleski nogometni savez (FA) svoje je pismo podrške poslao znatno prije početka Svjetskog prvenstva kojeg su obilježili i razni skandali poput onog oko crvenog kartona američkog reprezentativca Floriana Baloguna.

Sastanak članica Međunarodne nogometne federacije zakazano je za subotu u New Yorku. Očekuje se da će glavne teme biti financijski rezultati Svjetskog prvenstva i raspodjela dobiti nacionalnim savezima.