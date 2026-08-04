Infantino ucjenjivao jordanskog princa!? 'Nećemo na to pristati'

Jordanski nogometni savez oštro je osudio Fifu, optuživši krovnu svjetsku nogometnu organizaciju za ucjenu. Predsjednik saveza, princ Ali bin Hussein, u službenom je priopćenju naveo da je savez bio izložen nedopustivom pritisku tijekom Svjetskog prvenstva.

Princ Ali bin Hussein istaknuo je nekoliko spornih situacija. Naveo je kako je nekim jordanskim navijačima uskraćena viza unatoč tome što su imali kupljene ulaznice za prvenstvo, a za same ulaznice tvrdi da su se prodavale po nerazumnim cijenama. Osim toga, jordanski savez još uvijek čeka isplatu nagradnog fonda s Fifa Arapskog kupa. Riječ je o natjecanju koje se održalo prošle zime u Kataru, a na kojem je jordanska reprezentacija stigla sve do finala.

There is no shortage of issues regarding FIFA. Let me start by clarifying what some of these are from an FA perspective, in particular that of Jordan going into a World Cup for the first time.

We are a small country with a minimal budget for our FA and had to deal with enormous… — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) August 4, 2026

- Novac koji bi naša momčad trebala dobiti za plasman u finale još nije isplaćen, dok se istovremeno Fifa hvali milijardama koje ima u pričuvama. Jasno je da problem zapravo leži u vodstvu. Fifa nam mjesecima odbija pomoći u bilo kojem od navedenih ili drugih pitanja - sve dok mi tijekom Svjetskog prvenstva nije usmeno rečeno da bi podrška Infantinu znatno pomogla našem savezu.

U Jordanu se ponosimo pridržavanjem etičkih načela. Nismo ga podržali ranije, a zasigurno to nećemo učiniti ni sada. No, cijela situacija svodi se na ucjenu, a mi na to odbijamo pristati - napisao je na X-u.

Prema tvrdnjama jordanskog saveza, do optužbi za ucjenu došlo je nakon što je Fifa odbila pomoći u rješavanju navedenih problema. Savezu je, međutim, potom sugerirano da bi im podrška aktualnom predsjedniku Gianniju Infantinu "puno pomogla".

Ovom odlukom Jordan se pridružio skupini nogometnih saveza koji su povukli podršku aktualnom predsjedniku Fife, a među kojima se ističu Švedska i Finska. Podsjetimo, princ Ali bin Hussein bio je kandidat za predsjednika Fife 2016. godine, no tada je bio treći, iza Infantina i Salmana bin Ibrahima Al-Khalife.