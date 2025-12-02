Insajder: Hajdukov dragulj pristao na transfer u Inter. Klubovi pregovaraju o odšteti

Zimski prijelazni rok počinje za mjesec dana, ali Hajduk bi već do tada mogao dogovoriti milijunski transfer koji će napuniti opustošenu blagajnu.

Nije u pitanju niti Rokas Pukštas, Niko Sigur, Bruno Durdov, igrači koji su posljednjih sezona glavni eksponati u poljudskom izlogu, već jedan 18-godišnjak koji je na početku sezone priključen prvoj momčadi, da bi odmah potom postao nezamjenjiv u sastavu Gonzala Garcije. Riječ je o Branimiru Mlačiću, mladom stoperu i hit igraču HNL-u koji se neće još dugo zadržati u Hajduku.

Milanski Inter zainteresiran je za njega i želi realizirati transfer već na zimu, no plan je ostaviti ga na Poljudu do ljeta. Kako piše talijanski insajder Nicolo Schira, klubovi su u pregovorima, a Mlačiću nude ugovor do 2030. godine. On je navodno pristao na transfer i sada se samo čeka da klubovi riješe posljednje detalje.

Nije poznat iznos odštete, na Transfermarktu vrijedi 800 tisuća eura, ali jasno je da ga Inter neće dobiti za taj iznos. Nedavno je potpisao ugovor do 2029. godine pa je gotovo sigurno da Splićani traže bar do tri, četiri milijuna eura za svog igrača.

Tamo bi ga dočekao Petar Sučić koji je ljetos došao na Meazzu iz Dinama, a u omladinskom pogonu je bivši igrač Hajduka Duje Slatina (16) kojeg Mlačić poznaje iz mlađih kategorija splitskog kluba, kao i Šibenčanin Dominik Batarelo.

Mlačić je nezamjenjiv u prvih 11, odigrao je 15 utakmica i vrlo brzo demonstrirao svima da se u njemu krije ogroman potencijal. Iznimno siguran u skoku, tehnički školovan igrač sa sposobnošću razigravanja iz posljednje linije, a veliki forte mu je i čitanje igre. Takav igrač bio je prijeko potreban Hajduku, a iznimno je cijenjen u svijetu nogometa. A kada uzmete u obzir Branimirovu dob, nije niti čudo da za njim vlada veliki interes.

Kao 11-godišnjak došao je na Poljud iz Trogira. Prošao je sve mlađe kategorije pa na početku sezone iznenada dobio priliku u prvoj momčadi, iskazao se i pokazao kako u njemu leži ogroman potencijal. Prema svemu sudeći, njega bi uskoro mogao nastaviti razvijati u Interu...

