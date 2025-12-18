Prema Transfermarktu Mlačić vrijedi 800.000 eura, ali nema sumnje kako bi u slučaju transfera iznos odštete bio višemilijunski. Ove je sezone odigrao 17 utakmica i namjestio dva gola
Insajder: 'Hajdukovog stopera žele Real Madrid i Barcelona'!
Hajdukov stoper Branimir Mlačić (18) zaludio je Europu! Ove se sezone ustalio kao prvotimac u momčadi Gonzala Garcije, a interesenata za njegove usluge ne nedostaje.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Od ranije je poznat interes milanskog Intera, ali u utrku za Mlačića uključili su se i Real Madrid, Borussia Dortmund, Newcastle i Barcelona, prenosi insajder Ekrem Konur.
Mlačić je s Hajdukom nedavno potpisao novi ugovor koji ga veže za Splićane do ljeta 2029. godine, ali moguć je odlazak već na zimu ili na ljeto.
Prema Transfermarktu mladi hajdukovac vrijedi 800.000 eura, ali nema sumnje kako bi u slučaju transfera iznos odštete bio višemilijunski. Ove je sezone odigrao 17 utakmica i namjestio dva gola.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+