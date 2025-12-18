Insajder: 'Hajdukovog stopera žele Real Madrid i Barcelona'!

Hajdukov stoper Branimir Mlačić (18) zaludio je Europu! Ove se sezone ustalio kao prvotimac u momčadi Gonzala Garcije, a interesenata za njegove usluge ne nedostaje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Livajin agent za 24sata: Ako tu nije sretan, naći ću klub gdje će biti. Nije on problem Hajduka! | Video: 24sata/pixsell

Od ranije je poznat interes milanskog Intera, ali u utrku za Mlačića uključili su se i Real Madrid, Borussia Dortmund, Newcastle i Barcelona, prenosi insajder Ekrem Konur.

Mlačić je s Hajdukom nedavno potpisao novi ugovor koji ga veže za Splićane do ljeta 2029. godine, ali moguć je odlazak već na zimu ili na ljeto.

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prema Transfermarktu mladi hajdukovac vrijedi 800.000 eura, ali nema sumnje kako bi u slučaju transfera iznos odštete bio višemilijunski. Ove je sezone odigrao 17 utakmica i namjestio dva gola.