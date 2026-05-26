Insajder tvrdi: Dinamo je poslao ponudu za Španjolca kojem je Torcida skandirala da ostane...

Talijanski sportski insajder Lorenzo Lepore, specijaliziran za nogometna zbivanja na Balkanu, objavio je vijest koja bi mogla snažno odjeknuti u hrvatskom nogometu. Prema njegovim informacijama, Dinamo je poslao službenu ponudu za krilnog igrača svojeg najvećeg rivala, Hajduka, Ikera Almenu.

Kako navodi Lepore u svojoj objavi na društvenoj mreži X, hrvatski prvaci poslali su prijedlog za posudbu s pravom otkupa. Paket koji "modri" nude navodno uključuje besplatnu posudbu, dok bi opcija otkupa ugovora na kraju sezone iznosila između 3,5 i 4 milijuna eura.

Podsjetimo, Almeni je Torcida u posljednjoj utakmici sezone skandirala da ostane u Splitu. U dresu "bijelih" odigrao 23 utakmice, a zabio je četiri gola uz tri asistencije u svim natjecanjima.

Talijanski novinar također otkriva pozadinu Dinamovog interesa za Almenu. Navodi kako je igrač Hajduka postao primarna meta nakon što je propao transfer Danija Rodrígueza iz Barcelone. Španjolac je bio prvi izbor zagrebačkog kluba, a posao je navodno bio gotovo zaključen još u siječnju, prije nego što se sve izjalovilo.

Prema istom izvoru, Rodríguez je u međuvremenu jasno dao do znanja da nema namjeru napustiti Barcelonu kako bi karijeru nastavio u Zagrebu. Čini se da se Dinamo zbog toga okrenuo alternativnim rješenjima, a visoko na listi želja sada se nalazi upravo donedavni igrač splitskih "bilih".

Cibalia i Hajduk sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa