Insajder tvrdi: Dončić bi mogao ekspresno napustiti Lakerse!

Luka Dončić (25) i njegova moguća razmjena u Los Angeles Lakerse ne prestaje intrigirati javnost. Stalno se pojavljuju nove informacije koje objašnjavaju zašto su Dallas Mavericksi odlučili "pucati si u nogu" i pustiti svog najboljeg igrača u njegovim najboljim igračkim godinama kako bi doveli Anthonyja Davisa (31), koji je šest godina stariji i sklon ozljedama.

Pokretanje videa... 00:54 Dončićev debi za LA Lakerse! Navijači mu skandirali, on im se odužio lijepom gestom | Video: 24sata/Video

No sada su se pojavile vijesti da bi njegov boravak u LA-u mogao biti prilično kratkotrajan. Slovenac je potpisao ugovor s Lakersima do 2027., ali bi već godinu dana ranije mogao otići ako dođe do raskida, budući da ima takvu klauzulu u ugovoru. Lakersi imaju mogućnost do 2. kolovoza ponuditi mu produljenje ugovora, a ako to ne učine, Dončić će moći napustiti klub.

ESPN-ov analitičar Brian Windhorst otkrio je dodatne detalje.

- Sada je pritisak na organizaciji Lakersa da do 2. kolovoza uvjeri Luku da potpiše produljenje ugovora. On nikada nije rekao 'Želim biti Laker', i upravo odatle dolazi najveći pritisak - izjavio je.

Foto: Jason Parkhurst

Analitičar je predložio da Lakersi poboljšaju ponudu, budući da je jasno kako Dončić planira biti ključni igrač momčadi u budućnosti. Pohvale trenera J.J. Redicka neće biti dovoljne, smatra Windhorst.

- Mora vidjeti kako grade momčad oko njega i što rade u lipnju i srpnju - dodao je.

Navijači se nadaju da će Slovenac prepoznati koliko ga Lakersi žele zadržati, no o njegovoj sudbini mogli bi odlučivati i rezultati koje ostvari s momčadi u prvoj sezoni.

- Lakersi neće osvojiti prsten u sezoni 2024/25., a to će biti ključan trenutak u kojem će Luka odlučiti hoće li ostati u momčadi ili ne - rekao je Windhorst.

Nema sumnje da ovaj komentar proizlazi iz činjenice da su Lakersi kroz povijest imali prepoznatljive zvijezde oko kojih su gradili momčad, poput Kareema Abdula-Jabbara, Shaquillea O'Neala i LeBrona Jamesa. Glavna zvijezda u momčadi i dalje je upravo LeBron, no s obzirom na to da ima 40 godina, iako je i dalje u sjajnoj formi, teško je očekivati da će još dugo igrati na najvišoj razini. Nakon njegova umirovljenja, Lakersi bi Dončiću mogli ponuditi bogati "supermax" ugovor, ali tek 2028. godine.

Foto: Jayne Kamin-Oncea

Jedno je sigurno, Dončić će ovu sezonu odraditi u LA-u, a već u sljedećoj utakmici imat će priliku pokazati Mavsima koliko su pogriješili što su ga razmijenili. U srijedu, po hrvatskom vremenu, Lakersi će dočekati Dallas, a to će ujedno biti i prvi susret Dončića s bivšom momčadi. Malo je sumnje da će biti posebno motiviran. U prethodnoj utakmici protiv Denver Nuggetsa briljirao je s 32 poena, a ostaje za vidjeti hoće li nastaviti u istom ritmu.