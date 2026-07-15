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TURBULENCIJE NA OPUS ARENI

Inspekcija stiže u NK Osijek! Predsjednici prijeti velika kazna

Piše Luka Tunjić,
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Inspekcija stiže u NK Osijek! Predsjednici prijeti velika kazna
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Foto: NK Osijek
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Nova drama u Osijeku! Predsjednica Alexandra Vegh pod lupom inspekcije zbog mogućeg sukoba interesa i kršenja Zakona o sportu, a klub opet trese skandal

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Svaki je dan turbulentan u NK Osijeku, a u ozbiljnim bi se pravnim problemima mogla naći predsjednica kluba Alexandra Vegh. Podsjetimo, u veljači ove godine imenovana je predsjednicom Osijeka, a sporno je što je 31. ožujka postala i predsjednica Udruge građana Škola nogometa NK Osijek. Upravo to, prema Zakonu o sportu, ne bi trebalo biti moguće.

Nikola Patković sa Sportskih novosti piše kako bi u četvrtak sportska inspekcija Ministarstva turizma i sporta trebala "počešljati“ klupske prostorije Osijeka, a isti izvor navodi kako će se pritom provjeravati i okolnosti statusa predsjednice.

Foto: NK Osijek

Članak 112. Zakona o sportu govori da "osoba ovlaštena za zastupanje ili osoba ovlaštena za vođenje poslova, član uprave, član nadzornog tijela, član upravnog tijela ili izvršni direktor sportskog kluba ne može biti osoba koja je član upravljačkog tijela ili dioničar drugog sportskog kluba u istome sportu."

Inače, Vegh je i vlasnica tvrtke V Agency kft. u Mađarskoj. Ta je agencija zadužena za posredovanje pri transferima igrača, a Vegh je, sudeći prema objavama agencije na društvenim mrežama, uključena u svakodnevni rad i ostvaruje prihode od posredovanja pri transferima. Ni to ne dozvoljava hrvatski Zakon o sportu.

Nema kraja drami

Podsjetimo, Osijek je nedavno punio medijske stupce i zbog slučaja dugogodišnjeg glasnogovornika Marija Mihića, koji je dobio opomenu pred otkaz nakon što je navodno objavio rezultat prijateljske utakmice u kojoj je Osijek izgubio 4:0 od mađarskog Paksija, iako je riječ o informaciji koja spada u opis njegovog posla.

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