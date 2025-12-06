Inter Miami je prvak MLS-a! U finalu je argentinski čarobnjak dva puta asistirao i uzeo trofej

Inter Miami je osvojio svoj prvi naslov prvaka MLS-a! U uzbudljivom finalu na svom Chase stadionu u Fort Lauderdaleu, momčad predvođena Lionelom Messijem svladala je Vancouver Whitecapse 3-1 i tako ispisala najljepšu stranicu u svojoj povijesti.

Argentinski čarobnjak nije zabio gol, ali je s dvije ključne asistencije u drugom poluvremenu slomio otpor Kanađana i donio trofej koji su vlasnici David Beckham i Jorge Mas sanjali od osnutka kluba. Bila je to ujedno i posljednja utakmica u karijerama legendi Barcelone, Sergija Busquetsa i Jordija Albe, koji su se od nogometa oprostili sa stilom – kao prvaci.

Drama u finalu: Vancouver se vratio, ali Messi je imao zadnju riječ

Utakmica je za "ružičaste" počela savršeno. Već u osmoj minuti, nakon sjajne akcije koju je započeo Messi, Tadeo Allende je ubacio oštru loptu u peterac, a branič Vancouvera Édier Ocampo nespretno ju je skrenuo u vlastitu mrežu za vodstvo Miamija 1-0.

Ipak, kanadska momčad, predvođena njemačkom legendom Thomasom Müllerom, nije se predavala. Preuzeli su kontrolu nad igrom i stvarali pritisak. Njihov trud isplatio se u 60. minuti, kada je Ali Ahmed preciznim udarcem svladao golmana Rocca Ríosa Nova za izjednačenje 1-1. Samo dvije minute kasnije, stadion je zanijemio. Emmanuel Sabbi je fantastičnim udarcem pogodio jednu stativu, lopta se otkotrljala po gol-liniji i pogodila drugu, ali nekim čudom nije završila u mreži. Miami je bio na konopcima, a činilo se da je preokret neizbježan.

Messijeva magija prelomila utakmicu

A onda, kad je bilo najpotrebnije, ukazao se Lionel Messi. U 71. minuti ukrao je loptu na sredini terena, sjurio se prema golu i genijalnim proigravanjem kroz šumu nogu pronašao sunarodnjaka Rodriga De Paula. Veznjak, koji je u Miami stigao iz Atlético Madrida, hladnokrvno je matirao golmana za novo vodstvo 2-1 i erupciju oduševljenja na tribinama.

Do kraja utakmice gledali smo žestoku i nervoznu borbu, jako puno prekršaja i deset žutih kartona. Vancouver je pokušavao doći do novog izjednačenja, ali obrana Miamija izdržala je sve napade. Točku na "i" stavio je Tadeo Allende u šestoj minuti sudačke nadoknade, kada je nakon još jedne Messijeve asistencije postavio konačnih 3-1 i potvrdio veliko slavlje.

Foto: Sam Navarro

Ovaj naslov kruna je nevjerojatne sezone za Inter. Nakon što su prošle godine kao najbolja momčad regularnog dijela sezone ispali već u prvoj rundi doigravanja, ove godine su pod vodstvom novog trenera Javiera Mascherana bili nezaustavljivi. U doigravanju su doslovno pregazili konkurenciju, a put do finala osigurali su dominantnom pobjedom 5-1 protiv New York Cityja u finalu Istočne konferencije.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, uslijedilo je emotivno slavlje. Suvlasnik David Beckham nije mogao sakriti suze.

- Sva emocija je izašla na vidjelo u posljednjim minutama utakmice. Svaka čast Vancouveru, odigrali su sjajnu utakmicu i stavili nas pod veliki pritisak. Nakon njihovog gola bili su bolji od nas. Ali onda se dogodila promjena, a kad date loptu Leu, on stvara prilike. Momčad se držala zajedno i to su radili cijele godine - rekao je Beckham.