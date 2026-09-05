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SERIA A

Inter okrenuo protiv Napolija: Sučić odigrao prvo poluvrijeme

Piše HINA,
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Inter okrenuo protiv Napolija: Sučić odigrao prvo poluvrijeme
Foto: Daniele Mascolo
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Milanski velikan ovom pobjedom zadržao je stopostotni učinak nakon tri odigrana kola najvišeg ranga talijanskog nogometa

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Nogometaši milanskog Intera zadržali su stopostotni učinak na startu nove sezone talijanskog prvenstva i nakon 3. kola zahvaljujući 3-2 domaćoj pobjedi protiv Napolija do koje su stigli velikim preokretom.

Svi golovi postignuti su u drugom poluvremenu, Napoli je poveo golovima Politana (50) i Hojlunda (53) sa 2-0, ali Lautaro (56) je svojim prvim golom brzo vratio Inter u igru da bi Thuram (82) i Lautaro (90+1) svojim drugim golom u završnici kreirali preokret.

Serie A - Inter Milan v Napoli
Foto: Daniele Mascolo

Petar Sučić odigrao je prvo poluvrijeme za Inter koji sada ima devet bodova, dok je Napoli ostao na tri.

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