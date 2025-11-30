Obavijesti

Sport

Komentari 0
TALIJANSKA SERIE A

Inter slavio u gostima i približio se Milanu u borbi za naslov, a Sučić odigrao cijelo poluvrijeme

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Inter slavio u gostima i približio se Milanu u borbi za naslov, a Sučić odigrao cijelo poluvrijeme
3
Foto: Claudia Greco

Za goste je prvo poluvrijeme odigrao Petar Sučić, dok Ante Vuković nije nastupio za Pisu. Inter dijeli drugo mjesto na tablici s Romom koja ima utakmicu manje

U susretu 13. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na gostovanju pobijedio Pisu sa 2-0.

Oba gola u pobjedi Intera zabio je Lautaro Martinez (69, 83).

Serie A - Pisa SC v Inter Milan
Foto: Claudia Greco

Za goste je prvo poluvrijeme odigrao Petar Sučić, dok Ante Vuković nije nastupio za Pisu.

Inter je ovom pobjedom skočio na treće mjesto sa 27 bodova koliko ima i Roma na drugom mjestu uz utakmicu manje. Vodi Milan sa 28 bodova.

Pisa je na 18. mjestu sa 10 bodova. Zadnje dvije pozicije drže Fiorentina i Verona sa po šest bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote
NAJGLAMUROZNIJA ŽENA GODINE

FOTO Svestrana Fatima skače u dalj za medalju i spašava živote

Fatima Diame (29) španjolska je olimpijka i medicinska sestra koja je zasjala na nagradama za najglamurozniju ženu godine. Njezini nastupi na OI u Parizu izazvali su veliku pažnju
FOTO Ovako će izgledati stadion od milijardu eura! Na njemu će se igrati finale Mundijala 2030.
SAUDIJCI RADE PUNOM PAROM

FOTO Ovako će izgledati stadion od milijardu eura! Na njemu će se igrati finale Mundijala 2030.

Saudijska Arabija je dobila domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2034. godine. Planovi su u punom zamahu, a nacrt stadiona od milijardu eura na kojem će se igrati finale je impresivan i odiše luksuzom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025