Inter slavio u gostima i približio se Milanu u borbi za naslov, a Sučić odigrao cijelo poluvrijeme

U susretu 13. kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na gostovanju pobijedio Pisu sa 2-0.

Oba gola u pobjedi Intera zabio je Lautaro Martinez (69, 83).

Foto: Claudia Greco

Za goste je prvo poluvrijeme odigrao Petar Sučić, dok Ante Vuković nije nastupio za Pisu.

Inter je ovom pobjedom skočio na treće mjesto sa 27 bodova koliko ima i Roma na drugom mjestu uz utakmicu manje. Vodi Milan sa 28 bodova.

Pisa je na 18. mjestu sa 10 bodova. Zadnje dvije pozicije drže Fiorentina i Verona sa po šest bodova.