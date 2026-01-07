Inter srušio Parmu te pobjegao Napoliju i Milanu za četiri boda

Nogometaši Intera porazili su na gostovanju Parmu sa 2-0 u susretu 19. kola talijanskog prvenstva iskoristivši kiks Napolija koji je kod kuće odigrao 2-2 protiv Verone.

Inter je poveo u 42. minuti golom Federica Dimarca, a pobjedu "Nerazzurra" potvrdio je Marcus Thuram u osmoj minuti nadoknade. Petar Sučić je za Inter igrao do 69. minute. Inter sada ima četiri boda više od Milana koji u četvrtak dočekuje Genou, te Napolija koji je kod kuće odigrao tek 2-2 protiv "davljenika" Verone.

Lazio i Fiorentina su odigrali 2-2, a sva četiri gola su pala u nastavku. Danilo Cataldi je u 52. minuti doveo domaćine u vodstvo, no "Viole" su okrenule rezultat golovima Robina Gosensa (56) i Alberta Gudmundssona (89-11m). Ipak, Pedro je iz kaznenog udarca u petoj minuti nadoknade postavio konačnih 2-2. Toma Bašić je igrao za domaći sastav do 29. minute kada je napustio teren zbog ozljede, dok je Marin Pongračić igrao cijeli susret za goste.

Udinese je dohvatio gostujuće bodove porazivši Torino sa 2-1. Nicolo Zaniolo (50) i Jurgen Ekkelenkamp (82) su zabili za momčad iz Udina, a poraz Torina ublažio je Cesare Casadei u 87. minuti. Nikola Vlašić je odigrao cijeli susret za Torino.