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BRANITELJ NASLOVA

Inter u ludoj golijadi pobijedio Udinese, Sučić ostao na klupi

Piše HINA,
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Inter u ludoj golijadi pobijedio Udinese, Sučić ostao na klupi
Foto: Claudia Greco
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Inter je u Milanu gubio s čak 2-0, ali uspio se vratiti i okrenuti utakmicu te na kraju uvjerljivo slaviti

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Branitelj naslova Inter slavio je u 4. kolu Talijanske lige u Milanu protiv Udinesea s 5-3 i to nakon što je gubio s 0-2.

Gosti iz Udina odlično su otvorili utakmicu u Milanu i poveli s 2-0 pogocima Jamesa Abankwaha i Jürgena Ekkelenkampa, no Carlos Augusto i Nicolò Barella poništili su zaostatak prije odlaska na odmor. Marcus Thuram doveo je Inter u vodstvo u 57. minuti, a deset minuta kasnije Pio Esposito povisio je na 4-2. Ange-Yoan Bonny potvrdio je domaću pobjedu u 79. minuti, a Udinese je postavio konačan rezultat u 90. minuti pogotkom Idrisse Gueyea. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić nije ulazio u igru kod Intera. 

Serie A - Inter Milan v Udinese
Foto: Claudia Greco

U Seriji A Roma i Inter vode s maksimalnih 12 bodova, a treći je Como s 10 osvojenih bodova. 

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