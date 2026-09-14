Inter u ludoj golijadi pobijedio Udinese, Sučić ostao na klupi

Branitelj naslova Inter slavio je u 4. kolu Talijanske lige u Milanu protiv Udinesea s 5-3 i to nakon što je gubio s 0-2.

Gosti iz Udina odlično su otvorili utakmicu u Milanu i poveli s 2-0 pogocima Jamesa Abankwaha i Jürgena Ekkelenkampa, no Carlos Augusto i Nicolò Barella poništili su zaostatak prije odlaska na odmor. Marcus Thuram doveo je Inter u vodstvo u 57. minuti, a deset minuta kasnije Pio Esposito povisio je na 4-2. Ange-Yoan Bonny potvrdio je domaću pobjedu u 79. minuti, a Udinese je postavio konačan rezultat u 90. minuti pogotkom Idrisse Gueyea. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić nije ulazio u igru kod Intera.

Foto: Claudia Greco

U Seriji A Roma i Inter vode s maksimalnih 12 bodova, a treći je Como s 10 osvojenih bodova.