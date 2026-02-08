Obavijesti

Inter utrpao 'petardu' Sassuolu, Petar Sučić odigrao cijeli susret

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
3
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić odigrao je čitav susret za Inter koji je na vrhu ljestvice sa 58 bodova, osam više uz susret više od drugog Milana. Sassuolo je 11. sa 29 bodova

Admiral

Nogometaši Intera nastavili su marširati prema novom naslovu prvaka Italije dominantnom 5-0 pobjedom na gostovanju kod Sassuola u susretu 24. kola.

Inter je već nakon pola sata imao prednost od dva gola zahvaljujući Bissecku (11) i Thuramu (28), domaći su se ponadali kako su se vratili u igru u 40. minuti kada je Thorstvedt zatresao mrežu gostiju, ali je taj pogodak poništen zbog minimalnog zaleđa u početku akcije. Početkom nastavka su Lautaro (50) i Akanji (54) povisili na 4-0 pa je ostatak dvoboja protekao u laganijem tempu, a konačni rezultat postavio je Luis Henrique (88).

Serie A - U.S. Sassuolo v Inter Milan
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić odigrao je čitav susret za Inter koji je na vrhu ljestvice sa 58 bodova, osam više uz susret više od drugog Milana. Sassuolo je 11. sa 29 bodova.Ž

