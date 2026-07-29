Obavijesti

Sport

Komentari 0
PLJUŠTE INFORMACIJE

Interes za napadača 'vatrenih' sve veći. Najbliže je La Ligi?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Interes za napadača 'vatrenih' sve veći. Najbliže je La Ligi?
Foto: PEDRO ROCHA/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Betis juri Franju Ivanovića! Benfica ga može pustiti na posudbu, a španjolski klub želi ga odmah dovesti u La Ligu

Admiral

Sve je više kluba zainteresirano za Franju Ivanovića (22), a posljednji koji se uključio u borbu za njegov potpis je španjolski Real Betis. Prema informacijama talijanskog insajdera Lorenza Leporea, klub iz Seville želi dovesti 'vatrenog' napadača na jednogodišnju posudbu uz mogućnost trajnog otkupa ugovora.

Ivanovićev status u Benfici posljednjih se tjedana značajno promijenio. Dolaskom Jhona Durána na posudbu iz Al Nassra konkurencija u vrhu napada dodatno je pojačana, a portugalski velikan već računa na Vangelisa Pavlidisa koji je i prošle sezone bio ispred Ivanovića. 

Upravo na to računa Betis, koji bi mu mogao ponuditi redovite nastupe u La Ligi. Iako zasad nisu poznati financijski detalji mogućeg dogovora niti je jasno koliko su pregovori odmaknuli, navodi se da španjolski klub intenzivno radi na realizaciji posla. Benfica je Ivanovića prošlog ljeta dovela iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura. Tijekom svoje prve sezone u Lisabonu upisao je 42 nastupa u svim natjecanjima, zabio devet golova uz dvije asistencije.

Interesa za hrvatskog reprezentativca ne nedostaje. Ranije se pisalo da je razgovore s Benficom pokrenuo i novi član engleske Premier lige Hull City, dok se među mogućim destinacijama spominjao i talijanski Como, koji vodi Cesc Fàbregas. Betis je sada, prema posljednjim informacijama, najozbiljniji kandidat za njegov dolazak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Mladi talent 'zmajeva' ide u 'staru damu'
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Mladi talent 'zmajeva' ide u 'staru damu'

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa
ON JU TUŽIO

FOTO Uf, ovo boli! Glumica filmova za odrasle javno je osramotila Ikera Casillasa

Legendarni golman Real Madrida Iker Casillas našao se u žiži španjolske javnosti. Pornoglumica Claudia Bavel, s kojom se viđao neko vrijeme, otkrila je kako je loš u krevetu, a on ju je odlučio tužiti
Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen
BRAVO, PLAVI

Dinamo - Thun 3-2: Mučenje pa veliki preokret! 'Modri' izvukli situaciju, imaju europsku jesen

Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka! Thun je imao 2-0 na Maksimiru, dobio crveni karton, a onda je Dinamo krenuo u preokret. Dva gola za produžetke, a onda čudesan gol Valinčića za prolaz dalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026