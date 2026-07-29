Interes za napadača 'vatrenih' sve veći. Najbliže je La Ligi?

Sve je više kluba zainteresirano za Franju Ivanovića (22), a posljednji koji se uključio u borbu za njegov potpis je španjolski Real Betis. Prema informacijama talijanskog insajdera Lorenza Leporea, klub iz Seville želi dovesti 'vatrenog' napadača na jednogodišnju posudbu uz mogućnost trajnog otkupa ugovora.

𝗘𝗫𝗖𝗟 𝗜𝗻𝗳𝗼: Real Betis are working to sign Franjo Ivanovic from Benfica on a loan with option to buy@SVFootball_eu pic.twitter.com/iyJh6ie6Y3 — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) July 29, 2026

Ivanovićev status u Benfici posljednjih se tjedana značajno promijenio. Dolaskom Jhona Durána na posudbu iz Al Nassra konkurencija u vrhu napada dodatno je pojačana, a portugalski velikan već računa na Vangelisa Pavlidisa koji je i prošle sezone bio ispred Ivanovića.

Upravo na to računa Betis, koji bi mu mogao ponuditi redovite nastupe u La Ligi. Iako zasad nisu poznati financijski detalji mogućeg dogovora niti je jasno koliko su pregovori odmaknuli, navodi se da španjolski klub intenzivno radi na realizaciji posla. Benfica je Ivanovića prošlog ljeta dovela iz belgijskog Union Saint-Gilloisea za 22,8 milijuna eura. Tijekom svoje prve sezone u Lisabonu upisao je 42 nastupa u svim natjecanjima, zabio devet golova uz dvije asistencije.

Interesa za hrvatskog reprezentativca ne nedostaje. Ranije se pisalo da je razgovore s Benficom pokrenuo i novi član engleske Premier lige Hull City, dok se među mogućim destinacijama spominjao i talijanski Como, koji vodi Cesc Fàbregas. Betis je sada, prema posljednjim informacijama, najozbiljniji kandidat za njegov dolazak.