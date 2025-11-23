Obavijesti

Sport

Komentari 9
SPLIĆANI NA UDARU

Internet se sprda na Hajdukov račun nakon poraza u derbiju. Pogledajte najbolje 'memeove'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Internet se sprda na Hajdukov račun nakon poraza u derbiju. Pogledajte najbolje 'memeove'
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka je u subotu nanijela najteži poraz Hajduku u povijesti Jadranskih derbija. Sjajnu večer imao je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je hat-trickom još jednom potvrdio status najboljeg igrača hrvatskog prvenstva

Jadranski derbi u subotu nije razočarao. Rijeka je protiv Hajduka slavila s visokih 5-0 i ostvarila najveću pobjedu u povijesti Jadranskih derbija. Apsolutni heroj slavlja kluba s Kvarnera bio je Toni Fruk s hat-trickom kojeg je zabio u 32 minute utakmice. U strijelce su se upisali još Samuele Vignato i Luka Menalo. Rijeka se jučerašnjim slavljem popela na 6. mjesto HNL-a. Ima 17 bodova, odnosno 12 manje od prvog Hajduka. 

Nakon jučerašnje 'petarde' u mreži splitske momčadi internet vrvi 'memeovima' diljem društvenih mreža. 

U idućem kolu Rijeka 30. studenog ide na Maksimir u goste Lokomotivi, a Hajduk dan ranije dočekuje Varaždin na Poljudu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025