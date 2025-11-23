Internet se sprda na Hajdukov račun nakon poraza u derbiju. Pogledajte najbolje 'memeove'

Jadranski derbi u subotu nije razočarao. Rijeka je protiv Hajduka slavila s visokih 5-0 i ostvarila najveću pobjedu u povijesti Jadranskih derbija. Apsolutni heroj slavlja kluba s Kvarnera bio je Toni Fruk s hat-trickom kojeg je zabio u 32 minute utakmice. U strijelce su se upisali još Samuele Vignato i Luka Menalo. Rijeka se jučerašnjim slavljem popela na 6. mjesto HNL-a. Ima 17 bodova, odnosno 12 manje od prvog Hajduka.

Nakon jučerašnje 'petarde' u mreži splitske momčadi internet vrvi 'memeovima' diljem društvenih mreža.

U idućem kolu Rijeka 30. studenog ide na Maksimir u goste Lokomotivi, a Hajduk dan ranije dočekuje Varaždin na Poljudu.