Internet tuguje za japanskim navijačima: 'Čistačice nakon što je Japan eliminiran sa SP-a'

Brazil je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva pobijedio Japan koji se tako oprostio od Mundijala. Iako su Japanci poveli golom Kaishu Sana u 29. minuti, Brazil je uspio preokrenuti u drugom poluvremenu i doći do pobjede. Za Brazil je izjednačio Casemiro u 54. minuti, a pobjednički gol postigao je Gabriel Martinelli u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Japan je bio na korak do odlaska u produžetke i nade za plasman u osminu finala, a ispali su golom u posljednjim minutama susreta. Mnogi obožavatelji nogometa tužni što više neće gledati Japan na svjetskoj pozornici, a posebno njihove navijače koji svako prvenstvo osvoje srca ostalih navijača diljem svijeta.

The cleaning staff after Japan got eliminated: pic.twitter.com/adW4FaO30O — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) June 29, 2026

Japanski navijači poznati su po tome što nakon svake utakmice ostanu počistiti stadion te su uvijek na glasu kao vrlo simpatični i ljubazni. Na društvenim mrežama puno je šaljivih objava na račun japanskih navijača i njihovih navika, a jedan je privukao puno pozornosti. Naime, meme Lea Messija kako plače uz opis "Čistačice nakon što je Japan eliminiran sa SP-a" prikupio je skoro 250 tisuća lajkova i pregledan je gotovo 4 milijuna puta.