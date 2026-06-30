Obavijesti

Sport

Komentari 0
NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Internet tuguje za japanskim navijačima: 'Čistačice nakon što je Japan eliminiran sa SP-a'

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Internet tuguje za japanskim navijačima: 'Čistačice nakon što je Japan eliminiran sa SP-a'
Foto: screenshot X
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Drama u finišu! Brazil srušio Japan u nadoknadi, a internet gori zbog mema o legendarnim japanskim navijačima

Admiral

Brazil je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva pobijedio Japan koji se tako oprostio od Mundijala. Iako su Japanci poveli golom Kaishu Sana u 29. minuti, Brazil je uspio preokrenuti u drugom poluvremenu i doći do pobjede. Za Brazil je izjednačio Casemiro u 54. minuti, a pobjednički gol postigao je Gabriel Martinelli u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Japan je bio na korak do odlaska u produžetke i nade za plasman u osminu finala, a ispali su golom u posljednjim minutama susreta. Mnogi obožavatelji nogometa tužni što više neće gledati Japan na svjetskoj pozornici, a posebno njihove navijače koji svako prvenstvo osvoje srca ostalih navijača diljem svijeta.

Japanski navijači poznati su po tome što nakon svake utakmice ostanu počistiti stadion te su uvijek na glasu kao vrlo simpatični i ljubazni. Na društvenim mrežama puno je šaljivih objava na račun japanskih navijača i njihovih navika, a jedan je privukao puno pozornosti. Naime, meme Lea Messija kako plače uz opis "Čistačice nakon što je Japan eliminiran sa SP-a" prikupio je skoro 250 tisuća lajkova i pregledan je gotovo 4 milijuna puta. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk doveo i predstavio Brazilca, Jakirović uskoro ostaje bez Pandura?

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Napustio Hajduk sa 17, vratio se i vratio trofeje, ali ne i titulu: Najvažniji trenuci Livaje
SPREMA SE RASTANAK

FOTO Napustio Hajduk sa 17, vratio se i vratio trofeje, ali ne i titulu: Najvažniji trenuci Livaje

Marko Livaja je iz Hajduka otišao 2010. sa samo 17 godina, a u Split se vratio u prije pet godina, nakon čega je vratio trofeje u Split i postao ikona navijača. Sad je, čini se, njegovoj priči u Splitu došao kraj...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026