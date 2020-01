Invazija na Beč: Lino im je dva puta rušio snove, ajmo i treći

Beč, 2008. Tisuće hrvatskih navijača okupirali su grad vjerujući da će Luka Modrić i društvo izbaciti Tursku i dohvatiti polufinale Europskog prvenstva. Nismo, ali atmosfera koja je tada vladala u Beču ostat će zauvijek u sjećanju. Danas, 12 godina poslije, opet se sprema invazija na Beč. Opet je Europsko prvenstvo i opet se lovi polufinale. Hrvati su pokupovali sve ulaznice, grad je obojan u crveno-bijele kockice i svi vjeruju u pobjedu. O porazu nitko ne razmišlja. Kakav poraz, budite ozbiljni.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



- Navijači pokazuju poseban odnos, ljubav, simpatiju... Kad su iz nas, kad su blizu klupe, osjetite neku dodatnu snagu. Evo, neki dan smo doživjeli da nam peku kolače i nose nam u hotel, možda smo gladni.. Ma, teško je opisati, osjećamo se kao domaćini - kaže Lino Červar.



Huk s tribina, već na zagrijavanju, tjera protivnicima strah u kosti. Navija se 60 minuta, nema odmora, nema stajanja. Jer, kako piše na jednom transparentu - "Za Hrvatski svi kao jedan". Tako i jest. Sinergija tribina i parketa, navijača i igrača, vuče Hrvatsku prema naprijed, vuče ih prema polufinalu. U Beč su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Djeca, odrasli, žene, pa i bake odjeveni su u hrvatske dresove.



- Putovali smo osam sati iz Slavonskog Broda, nije nam žao, sve da vidimo naše dečke - pričaju dvije sredovječne žene.

U ovakvoj utakmici, u kojoj Hrvatska lovi polufinale, podrška može biti presudna. Jer, Nijemci su kupili tek 1000 ulaznica, ostalih 10.000 - Hrvati.



- Oni su naša snaga, daju nam vjetar u leđa. Ma kad pogledam prema tribinama i vidim sve te navijače, sve te kockice... To je neopisivo - kaže kapetan Domagoj Duvnjak.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL



Zagrijavanje je počelo večer prije utakmice, hrvatske pjesme odzvanjaju Bečom, na svakom koraku osjetite da se sprema nešto veliko. Osjetite, kako je to rekao Červar, bezgraničnu ljubav.



- Ovako nešto, njihovu istinsku ljubav, kao što je ljubav prema djeci, to se ne viđa često. I zato, hvala im unaprijed, neovisno kako će utakmica završiti, hvala im. Možemo li daleko? Ha, imam neki osjećaj, ali zadržat ću ga za sebe - rekao je Červar, kojemu su Nijemci stara mušterija.

- Imamo malu psihološku prednost jer su oni s porazom gotovi, a mi još imamo šanse. Trebamo pokazati na terenu da je ovo momčad za velike stvari. Nisam euforičan, želim se koncentirati na ono što imamo. Došli smo i malo hendikepirani, ali ništa to ne znači. Kada igrači ginu jedan za drugoga, kada uživaju u momčadskoj igri, u disciplini, to mora biti do kraja... Gdje god idem, suočavam se s Nijemcima, na najvažnijim utakmicama, koje su obilježile i moju karijeru i generacije koje sam vodio. Veliki respekt imam prema Nijemcima, velika su zemlja, mi smo mala zemlja, imamo ono što imamo. Oni su rukometna sila, a ne pobjeđuje uvijek sile - rekao je Lino uz blagi smiješak.





Poznavajući ga, taj smiješak znači samo jedno - Hrvatska je spremna za velike stvari. Isti onaj kakav je imao u Portugalu 2003. i Ateni 2004. To je taj Lino. Dvaput im je srušio snove o svjetskom naslovu i olimpijskom zlatu. Ajmo, Lino, idemo im srušiti i snove o polufinalu...

Tema: Rukometni Euro 2020.