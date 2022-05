Ipak neće nastaviti u Osijeku? Bjelicu žele u klubu iz Serie A

Godinu je dana od 2014. do 2015. bio na klupi talijanskog kluba kad je Spezia igrala u Serie B, ali do danas su došli do prve lige te traže novo rješenje na klupi. Ove su sezone podvodstvom Thiaga Motte (39) završili na 16. mjestu s 36 bodova, pet više od Salernitane koja se posljednja spasila od ispadanja.

Razmišljaju u upravi o promjeni na klupi, a među spomenutim je kandidatima i hrvatski stručnjak. Ovu je sezonu na klupi Osijeka zaključio na trećem mjestu, a u smiraj natjecanja je nekoliko puta bilo trzavica na relaciji s upravom. Nije htio otkriti Bjelica tad hoćemo li ga i iduće sezone gledati na klupi Osijeka, a ponuda ima.

Pod vodstvom osječkog stručnjaka Spezia je u sezoni 14/15 završila na petom mjestu u Serie B, a sad su mu konkurencija bivši trener Juventusa Andrea Pirlo i Talijan Luca Gotti, objavio je

Pripreme Osijeka počet će ubrzo pošto sezona ove godine počinje ranije, a već tada bi mogli znati i Bjeličin nastavak priče.

