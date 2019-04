Ipak priznao dopinšku aferu: 'Zabrljao sam i loše odlučio...'

Puno toga se može reći. Ali da ne odugovlačim, zabrljao sam, loše sam odlučio, rekao je Jarrell Miller o svojoj dopinškoj aferi zbog koje mu je otpala borba za teškaški pojas protiv Anthonyja Joshue.

Miller se trebao 1. lipnja boriti s Joshuom za čak tri pojasa s obzirom na to da 29-godišnji Britanac u svom posjedu ima WBA, IBF i WBO pojaseve, no test na doping napravljen krajem ožujka bio je pozitivan.

Tvar koja je bila u organizmu Big Babyja je ista ona koju je koristio i Lance Armstrong u najvećem dopinškom skandalu u povijesti biciklizma - EPO. EPO poboljšava apsorpciju kisika, povećava izdržljivost i smanjuje umor.

- Postoji puno načina za rješavanje nekih situacija, ja sam sve riješio na krivi način i sada plaćam cijenu. Propustio sam pravu priliku sad i to me stvarno boli, srce mi puca. Povrijedio sam svoju obitelj, prijatelje, svoj tim i navijače. Ali nosit ću se s tim, ispravit ću to i vratit ću se jači - započeo je 30-godišnji Miller, a onda poručio:

- Ne želim staviti ljagu na boksače općenito.

Očito da je o svom ugledu već ranije prestao razmišljati s obzirom na to da mu je ovo već drugi put da je pozitivan na doping, a zanimljivo je da je sve do prije par dana javnost uvjeravao kako s dopingom nije imao veze...

- Moj tim i ja se zalažemo za integritet, za poštenje i ispravnost. Zajedno ćemo se boriti protiv ovakve odluke sa svime čime raspolažemo. Ovo je bio dobrovoljan test, koji se odradio samo tjedan dana nakon što su stigli rezultati posljednjeg testa koji je bio potpuno čist. Odbijam se predati i dopustiti da moj san bude otet kada u dubini duše znam da nisam ništa krivo učinio. 15 godina teškog rata… ja sam ratnik! Ne trebaju mi zabranjene supstance. Zapamtite, ne vjerujte u sve što čujete i vidite. Činjenice će na koncu prevladati. Nemam ništa za skrivati i to ću dokazati - rekao je ranije Miller.