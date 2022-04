Ipak se neće tući: Otkazali meč iranskog Hulka i strašnog Forda

Priredba je i dalje na rasporedu, ali moj meč nije. Razlozi nisu u mojoj kontrole, ali ne trebate biti genijalac da shvatiti zašto se to dogodilo, napisao je 'najstrašniji čovjek na svijetu', glumac i bodybuilder Martyn Ford (39) koji je trebao ući u ring sa 'iranskim Hulkom' Sajadom Gharibijem (30) u londonskoj O2 Areni, ali na taj ćemo meč morati još malo pričekati.

Trebao je to biti novi freak show koji gledamo sve češće, ali nakon što je zaiskrilo na sučeljavanju, meč je ubrzo otkazan. Ili tko zna, možda i odgođen ako nekako nagovore 'iranskog Hulka' da pokaže snagu u mišićima, a navodno ima preko 160 kg. No, to mu i ne bi puno pomoglo u ringu, a kao što smo svojevremeno vidjeli na sučeljavanju, lagano je pao nakon što ga je Ford odgurnuo.

I to ne da je pao, već je skoro odletio iz ringa, a osjetio je tad 'najstrašniji čovjek na svijetu' nadmoć. Svojevremeno je potpisao i za poljsku MMA organizaciju KSW, mnogi su ga već vidjeli u kavezu s tamošnjom strongman legendom Mariuszem Pudzianowskim (45, 16-7), ali to se nikad nije dogodilo.

Popularni Pudzian već je prekaljeno lice u kavezu poljske MMA organizacije, a Ford još nije debitirao u borilačkom sportu, ali čeka priliku.

- I dalje naporno treniram, debitirat ću u ringu i boriti se. Samo nisam 100% siguran kad i protiv koga, ali dogodit će se - napisao je Ford.

Na spomenutoj će priredbi u ringu debitirati bivši lijevi bek Manchester Uniteda Patrice Evra (39), koji će se boriti protiv američkog YouTubera Adama Saleha (28).

