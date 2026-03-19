HOROR U IRANU Mladog prvaka u hrvanju (19) pogubili na trgu

Iranski režim u četvrtak je u gradu Qomu javnim vješanjem pogubio 19-godišnjeg hrvačkog prvaka Saleha Mohammadija i još dvojicu muškaraca, Mehdija Ghasemija i Saeeda Davoudija. Svu trojicu uhitili su tijekom brutalnog gušenja masovnih protuvladinih prosvjeda u siječnju, a njihovo pogubljenje, prvo povezano s tim ustankom, izazvalo je zgražanje međunarodne zajednice i organizacija za ljudska prava.

Optuženi za "rat protiv boga" i suradnju s Izraelom

Državni mediji izvijestili su da su trojica muškaraca osuđena na smrt zbog optužbi za moharebeh ("vođenje rata protiv boga"), ubojstvo dvojice policajaca "noževima i mačevima" tijekom prosvjeda 8. siječnja te za "operativne akcije" u korist Izraela i Sjedinjenih Država. Radi se o optužbama koje režim često koristi protiv prosvjednika i disidenata.

Ovo su prve potvrđene smrtne kazne izvršene nad sudionicima siječanjskih prosvjeda, koji su započeli zbog teške ekonomske situacije, a prerasli u široki pokret protiv teokratske vlasti. Prema izvješćima, tijekom gušenja prosvjeda snage sigurnosti ubile su tisuće ljudi, a deseci tisuća su uhićeni u valu nasilja i prisilnih nestanaka.

Farsa od suđenja

Brojne organizacije za ljudska prava, uključujući Hana Human Rights Organization, osudile su sudske postupke kao "potpuno nepravedne" i ubrzane, navodeći da optuženima nije bio omogućen pristup neovisnim odvjetnicima po vlastitom izboru. Ključni dokazi protiv njih bila su priznanja za koja se vjeruje da su iznudili teškim mučenjem.

Prema izvorima bliskim obitelji, Mohammadi, osvajač bronce na međunarodnom turniru u Rusiji 2024., na sudu je negirao optužbe, a njegov alibi da se u vrijeme navodnog zločina nalazio kod ujaka sud je odbio provjeriti. Njegov slučaj tragično podsjeća na pogubljenje hrvača Navida Afkarija 2020., koje je također izazvalo globalni bijes.

​- Njegovo pogubljenje je očito političko ubojstvo, dio obrasca Islamske Republike koja cilja sportaše kako bi slomila otpor i terorizirala društvo - izjavio je Nima Far, iranski aktivist za ljudska prava i sportaš.

Pogubljenja su izvršena unatoč ranijim apelima američkog State Departmenta da se poštedi život mladog sportaša. Brojni iranski sportaši i aktivisti u egzilu pozvali su Međunarodni olimpijski odbor i Svjetsku hrvačku federaciju da konačno poduzmu oštre mjere i zabrane Iranu sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima zbog sustavnog kršenja ljudskih prava svojih sportaša.