Iranska nogometna reprezentacija nakon svake utakmice morala se odmah vraćati u svoju bazu u Meksiku
Iranci bijesni: 'Stigli smo sa svetim ciljem, mi smo potlačeni'
Iranski izbornik Amir Ghalenoei još je jednom, nakon remija (1-1) s Egiptom u zadnjoj utakmici grupne faze u petak u Seattleu, kritizirao putna ograničenja koja su Sjedinjene Države nametnule njegovoj reprezentaciji.
-Zemlja domaćin nas je vrlo nepravedno tretirala. Da nam je zemlja domaćin dopustila da stignemo dva tjedna ranije, da budemo spremniji... bili bismo u boljoj formi, fizički, mentalno. Međutim, uskratili su nam tu pravdu. Prije sam mislio da smo stvarno potpuno potlačena momčad, ali nakon ove tri utakmice primijetio sam da i mi imamo lošu sreću. Pozivam Fifu: ne dopustite domaćinima da se prema igračima i momčadima ponašaju na isti način na budućim svjetskim prvenstvima - ističe Ghalenoei.
Iranska reprezentacija će u Meksiku, koji je suorganizator turnira sa SAD-om i Kanadom, pričekati da vidi hoće li prvi put proći u nokaut fazu na SP-u.
- Momčad je došla sa svetim ciljem, a to je bio dobro trenirati i igrati. Ako Bog da, prođemo dalje, dat ću im dan da se pravilno oporave, možda odu na plažu da se malo mentalno opuste - rekao je Ghalenoei.
Kapetan iranske reprezentacije Mehdi Taremi je doveo u pitanje je li njegova momčad dobrodošla na Svjetskom prvenstvu, oštro kritizirajući uvjete u kojima igraju u Sjedinjenim Državama.
Taremi je rekao da su uvjeti bili nepravedni, opisao turnir kao logističku "katastrofu" i pozvao FIFA-u, globalno upravno tijelo, da pokuša riješiti situaciju.
- Fifa, ona mora riješiti svaki problem ovdje, ali nažalost nije mogla od početka. Kako je moguće da uvijek moramo putovati u Tijuanu? Volimo ljude Meksika. Volimo Tijuanu, tako je dobra, oni su tako skromni ljudi. Volimo ih! Ali kao profesionalni igrači, u profesionalnom natjecanju, to nije ispravno - rekao je Taremi.
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