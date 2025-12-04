Iranci ipak dolaze na ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo!

Delegacija Iranskog nogometnog saveza ipak bi trebala doputovati u punom sastavu u Sjedinjene Američke Države na ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva koji se održava ovog petka od 18 sati.

Iranska delegacija najavila je bojkot ždrijeba nakon što su prvotno od zatraženih devet dobili samo četiri vize. Između ostalih, odbijen je tom prilikom i zahtjev za vizu Mehdija Taja, predsjednika Iranskog nogometnog saveza.

„Ne budemo li dobili sve vize nitko neće doputovati na ždrijeb“, izjavio je predsjednik Taj prije nekoliko dana, ali kako ovog četvrtka navodi BBC cijela iranska delegacija trebala bi u petak biti u punom sastavu u Washingtonu.

Iran je izborio sedmi odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo, a iduće godine će u Kanadi, Meksiku i SAD četvrti put u nizu nastupati na najvećoj nogometnoj sceni.