Iranci sletjeli u SAD. Pogledajte neviđene mjere sigurnosti!

Američki State Department opravdao je odluku tvrdnjom da "neće dopustiti iranskom timu da zloupotrijebi sustav kako bi prokrijumčario teroriste u SAD". Zbog svega je baza reprezentacije u zadnji tren prebačena iz Arizone u Meksiko, a momčad će na svaku utakmicu morati putovati i vraćati se isti dan, što je presedan u povijesti prvenstava. Izbornik Amir Ghalenoei požalio se na tretman. | Foto: Victor Medina