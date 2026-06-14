Iranci sletjeli u SAD. Pogledajte neviđene mjere sigurnosti!

Iran u LA-u dočekali prosvjedi i policija na svakom koraku, a vizni skandal i sigurnosni kaos pretvorili su Svjetsko nogometno prvenstvo u politički rat
Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Los Angeles na prvu utakmicu SP-a protiv Novog Zelanda, no njihov dolazak na tlo ratnog protivnika zasjenjen je političkim podjelama, sporovima oko viza i prosvjedima. Momčad je zbog sigurnosnih problema smještena u Tijuani te će u SAD putovati samo na dan utakmice, pod doista golemim mjerama osiguranja.
| Foto: Victor Medina
Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Los Angeles na prvu utakmicu SP-a protiv Novog Zelanda, no njihov dolazak na tlo ratnog protivnika zasjenjen je političkim podjelama, sporovima oko viza i prosvjedima. Momčad je zbog sigurnosnih problema smještena u Tijuani te će u SAD putovati samo na dan utakmice, pod doista golemim mjerama osiguranja. |
Foto: Victor Medina
Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Los Angeles na prvu utakmicu SP-a protiv Novog Zelanda, no njihov dolazak na tlo ratnog protivnika zasjenjen je političkim podjelama, sporovima oko viza i prosvjedima. Momčad je zbog sigurnosnih problema smještena u Tijuani te će u SAD putovati samo na dan utakmice, pod doista golemim mjerama osiguranja.
| Foto: Victor Medina
Foto Arafat Barbakh
Dok ih u Kaliforniji čeka napeta atmosfera, nogometaši su iz meksičke baze ispraćeni na dirljiv način. Stotine navijača okupile su se ispred hotela u Tijuani skandirajući "Team Melli" (reprezentacija).
| Foto: Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Arafat Barbakh
Foto Lisi Niesner
Tenzije podiže i Fifina zabrana isticanja predrevolucionarne iranske zastave, koju protivnici režima koriste kao simbol otpora. Vlasti su potvrdile kako će oko stadiona i hotela biti raspoređene pojačane snage sigurnosti, a policija je već postavila zaštitne ograde.
| Foto: Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Mike Blake
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Igrači su pozdravljali okupljene, a jedan od transparenata poručivao je: "Iran, nikad nećeš hodati sam. Meksiko je uz tebe". Gomila je u jednom trenutku zapjevala na španjolskom: "Irane, brate, sad si Meksikanac", stvarajući potpuno drugačiju sliku od one koja ih je dočekala u SAD-u.
| Foto: Victor Medina
Foto Victor Medina
Los Angeles je dom najveće iranske zajednice izvan Irana, no reprezentacija tamo ne može računati na jednoglasnu podršku. Najavljeni su veliki prosvjedi kod stadiona SoFi jer mnogi iranski Amerikanci smatraju da momčad predstavlja teokratski režim, a ne narod. "Ovdje smo kako bismo podigli svijest zapadnog svijeta i pomogli okončati ovaj režim", poručio je jedan od prosvjednika.
| Foto: Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Organizacijski kaos koji prati Iran kulminirao je sporom oko viza. Iako su svih 26 igrača dobili dozvolu za ulazak, čak 15 članova stručnog stožera i dužnosnika saveza je odbijeno, uključujući predsjednika saveza Mehdija Taja i ključne administrativne djelatnike.
| Foto: Victor Medina
Foto Victor Medina
Američki State Department opravdao je odluku tvrdnjom da "neće dopustiti iranskom timu da zloupotrijebi sustav kako bi prokrijumčario teroriste u SAD". Zbog svega je baza reprezentacije u zadnji tren prebačena iz Arizone u Meksiko, a momčad će na svaku utakmicu morati putovati i vraćati se isti dan, što je presedan u povijesti prvenstava. Izbornik Amir Ghalenoei požalio se na tretman.
| Foto: Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
- Na ovakvim turnirima humanitarna i etička pitanja trebala bi biti ispred tehničkih, a vjerujem da nama nisu uzeta u obzir - rekao je. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina
Foto Victor Medina