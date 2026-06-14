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FOTO: NAPETOST NA VRHUNCU

Iranci sletjeli u SAD. Pogledajte neviđene mjere sigurnosti!

Iran u LA-u dočekali prosvjedi i policija na svakom koraku, a vizni skandal i sigurnosni kaos pretvorili su Svjetsko nogometno prvenstvo u politički rat
FIFA World Cup 2026 - Iran leave Tijuana hotel ahead of first World Cup match
Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Los Angeles na prvu utakmicu SP-a protiv Novog Zelanda, no njihov dolazak na tlo ratnog protivnika zasjenjen je političkim podjelama, sporovima oko viza i prosvjedima. Momčad je zbog sigurnosnih problema smještena u Tijuani te će u SAD putovati samo na dan utakmice, pod doista golemim mjerama osiguranja. | Foto: Victor Medina
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Iranska nogometna reprezentacija stigla je u Los Angeles na prvu utakmicu SP-a protiv Novog Zelanda, no njihov dolazak na tlo ratnog protivnika zasjenjen je političkim podjelama, sporovima oko viza i prosvjedima. Momčad je zbog sigurnosnih problema smještena u Tijuani te će u SAD putovati samo na dan utakmice, pod doista golemim mjerama osiguranja. | Foto: Victor Medina
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