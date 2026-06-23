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Iranci više nemaju tako stroga ograničenja putovanja na SP-u

Piše HINA,
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Iranci više nemaju tako stroga ograničenja putovanja na SP-u
Foto: KIRBY LEE

I dok će u Seattle prije utakmice smjeti doći ranije, Iranci i dalje moraju napustiti SAD odmah po završetku dvoboja.

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Ograničenja putovanja iranske nogometne reprezentacije na utakmice Svjetskog prvenstva u SAD-u djelomično su ublažene pa će Iranci na odlučujući susret 3. kola skupine G kojega će igrati u petak protiv Egipta u Seattleu smjeti doći dva dana prije odigravanja dvoboja, a ne unutar 24 sata od početka kako je bio slučaj dosada, objavila je američka Služba domovinske sigurnosti.

Iran je na utakmice protiv Novog Zelanda i Belgije, koje je igrao u Los Angelesu morao iz svoje baze u meksičkoj Tijuani dolaziti manje od 24 sata od početka susreta te se odmah vraćati u Tijuanu. I dok će u Seattle prije utakmice smjeti doći ranije, Iranci i dalje moraju napustiti SAD odmah po završetku dvoboja.

U prva dva kola Iran je osvojio dva boda te se nalazi na drugom mjestu ljestvice s dva boda manje od vodećeg Egipta, a s istim brojem bodova kao i treća Belgija. U skupini je još i Novi Zeland koji je zadnji s jednim bodom.

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